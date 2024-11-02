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台股重挫變小跌 拉積盤…當沖客「竹科幫」報到

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（1）日由重挫變小跌，台積電股價拉升為主要關鍵。據盤後資料交叉比對分析，昨日進場點火台積電股價主要買盤，包括國家隊、壽險金控、市場主力、知名當沖客，新近崛起的新竹科技幫也進場齊步拉抬。台積電昨一度跌破千元大關，最終收1,025元，小跌5元。

颱風來襲，台股周四（31日）休市一日。由於過去二日美股費半指數接連大跌，昨日台股開盤出現補跌效應，幸賴護國神山台積電開低走高，連動市場買盤進場搶短，成為指數由重挫變小跌的重要關鍵。

外資昨賣超台積電，但根據盤後資料交叉比對分析，昨日部分八大公股行庫進場買超台積電，如兆豐證券受託買超近1.3億元、華南永昌證券買超0.8億元左右；壽險金控也逢低搶買台積電，包括富邦、中信、新光等旗下券商，共計受託買超台積電16.4億餘元。

值得注意的是，部分市場主力、甚至多位市場知名當沖客也齊步點火台積電。

如以各當沖客聚集地聞名的凱基台北，昨日受託買超台積電金額就高達15億餘元，成為市場買超台積電的第三大單一分點。

其他知名主力進出分點，還包括國泰敦南（買超近1.8億元）、國票長城（買超1億餘元）、凱基松山（買超近0.4億元）等，甚至連新近崛起的新竹科技幫也大舉進場搶買台積電高達2.8億餘元。

台積電 台股 當沖

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