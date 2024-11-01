打造台灣特色亞洲資產管理中心 證交所攜櫃買成立「資本市場服務團」

臺灣證券交易所宣布，為配合金管會政策，協助推動打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心，將與櫃買中心共同成立「資本市場服務團」，透過深化市場服務，壯大我國資本市場。

「資本市場服務團」下設「共同推動發行公司進入資本市場小組」、「推動永續發展債券小組」及「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」三個小組，積極推動相關工作。

證交所表示，「共同推動發行公司進入資本市場小組」以推動國內外優質企業在臺上市、上櫃為目標，證交所與櫃買中心合作建立共同推動平台，透過與政府單位、新創生態圈及中介機構等合作的多元管道，主動尋找潛在案源。

未來證交所與櫃買中心亦將共同深化與公部門的資源鏈結，擴大與地方政府的新創推廣單位、公協會及創投業者合作，提供多面向的推動服務，並根據執行成效滾動式調整作業模式，深化服務層次、發揮團隊協助企業邁入資本市場綜效。

同時，為提升資本市場國際競爭力及壯大資本市場規模，創新板規畫於明年初全面取消合格投資人限制（實施時間另行公告），擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中（後）零股交易等多元工具，打造友善籌資及交易環境。

建構創新板為各界認可之優質板塊，將聘請外部獨立專家進行創新性審查，以吸納具關鍵技術及創新能力或經營模式的企業進入創新板，型塑優質且具創新能量聚落，豐富投資人投資標的多元性。

在「推動永續發展債券小組」方面，櫃買中心以「協助企業永續轉型、達成國家淨零目標」為願景，規畫透過擴大永續發展債券市場商品範疇、積極協助發行人發行永續發展債券、推動以綠建築擴大綠色債券發行規模及協助政府機關（包含行政法人）發行永續發展債券等項措施，持續支持政府及企業的永續競爭力，為債券市場注入成長的新動能。

此外，證交所與櫃買中心已規畫邀集律師、會計師、投信投顧公會及業者代表等共同成立「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」，將視投信投顧法立法進度，適時納入REITs相關議題。

未來並將與公私部門合作，研議透過不動產投資信託（REITs）及國內債券市場引導大眾資金投入公共建設的可行性，促進民間參與公共建設（PPP），並依研商結果，擬訂具體作法及推動事項。

資本市場服務團的成立，象徵著我國資本市場邁入新篇章，透過證交所與櫃買中心攜手合作，結合多元且專業的推動措施，將有助於引導更多優質企業及資金投入資本市場，促進我國經濟的永續發展，二單位將共同致力，為實現打造具臺灣特色之亞洲資產管理中心的目標而努力。