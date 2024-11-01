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未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

就市論勢／輝達晶片鏈 有潛利

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（1）日受美股走勢拖累，上下震盪逼近600點，所幸在科技權值股擔綱撐盤要角提振下，跌幅明顯收斂，甚至一度翻紅。終場台股跌40點，收22,780點，周線收黑。成交量放大到4,179億元。

近期盤勢一方面反映台美財報與展望，另一方面持續受到美國大選兩位候選人民調數據變化與候選人部分言論影響，在評價面受展望明朗與否面臨不同程度調節壓力，以及美國大選逼近等加重觀望氣氛，都讓大盤出現較大波動。

投資建議

產業面，據近期供應鏈訪談表示，輝達（NVIDIA）雖仍處新舊晶片交替期，但Hopper系列晶片需求優於預期，下游組裝廠下半年營收持續上修，新一代GB系列產品測試順利，預計11月將陸續量產。

GB系列產品雖對相關供應鏈今年獲利貢獻有限，但可望讓明年上半年淡季不淡，尤其經過評價修正及籌碼沉澱後，預期是第4季帶動台股走勢關鍵族群。

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