興櫃一周回顧／天凱科技登漲幅王

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，338檔興櫃個股本周平均下跌1.2%，本周表現最亮眼的是通信網路股天凱科技（6784），股價低檔反彈，以周漲25.1%登上興櫃漲幅王。

據櫃買中心昨（1）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額133.52億元、成交1.54億股、成交10.27萬筆，因交易日僅四天，三項數據都較上一周下降，且漲幅超過一成檔數由14檔降至六檔。

本周漲幅前十強在8.4%至25.1%間，以產業分布觀察，本周資金從電子股轉進傳產族群，又以生技醫療股較突出，共有五檔入列前十強，電子股和綠能環保各兩檔，一檔電機機械股。

本周漲幅前三強依序為天線製造商天凱科技25.1%、西藥研發廠友霖22.1%、佳運20.08%。