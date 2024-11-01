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ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N勁揚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國總統大選倒數計時，加上科技股財報、中東地緣政治風險等干擾，台股本周震盪加劇，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，具反向避險優勢的富邦蘋果反一N（02001R）單周上揚2.96%，拔得頭籌。

台股本周隨美股震盪壓回，集中市場單周跌568點或2.43%，連二黑，櫃買市場周線跌5.17點或1.91%，紅翻黑。追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周共有11檔績效打敗兩市大盤，其中排名前二的富邦蘋果反一N、統一價值成長30N單周分別漲2.96%、0.36%。

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