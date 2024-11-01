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未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

一周熱門零股／高股息 ETF 交投火熱

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

台股一方面在美國總統大選進入倒數階段，川普的台灣保護費論再掀波瀾，另一方面隨聯準會有望再次降息1碼，零股市場在行情拉回之際買盤逢低進場，成交量能回溫，其中高股息ETF為市場最愛。

在國際市場方面，美國10月小非農再度升破20萬人，初請失業金人數走低，美債殖利率一度升至4.3%，另外消息傳出伊朗擬於未來數天對以色列發動攻擊，地緣風險升溫，加上近期企業財報好壞不一，加上川普民調上升，美股短線震盪，法人圈普遍認為，若無突發利空，在美國總統大選等不確定變數告一段落後，美股、台股表現可期，將帶動零股交投活絡。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、台積電、鴻海、復華台灣科技優息、元大台灣50、聯電、元大台灣高息低波，十檔標的四天交易量從762萬到253萬股，較上周回溫。

台積電法說交出遠超出市場預期的第3季財報、第4季展望，但在川普民調上升同時在日前訪談節目中再次抨擊《晶片法案》，他認為只需把關稅提高到夠高水平，公司就會自動來美國建晶片工廠，根本不需要政府補貼，台積電66億美元補助款前景不明，國際資金撤離ADR，導致連連回檔，也連帶拖累現貨走勢，不過在再次面臨千元大關保衛戰時，亮麗基本面將吸引零股投資人陸續歸隊。

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