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欣興、台光電 外資青睞

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

第4季科技景氣旺季效應發酵，不少個股或因毛利上升、AI助益等利多，營運表現優於預期，獲得外資法人青睞。綜合近期最新外資報告，包括欣興（3037）、台光電、群創等，紛紛獲外資圈按讚並調升目標價，未來前景展望樂觀。

滙豐證券指出，欣興受惠第3季毛利率回升及營益率優於預期，加上未來產品在AI滲透率持續提高，尤其ABF基板預計12月起產生實質營收貢獻，將顯著提升產能利用率並優化產品組合，支撐2025年第1季營收成長，因此維持「買進」評等，目標價由267元升至271元。

野村證券看好，台光電明年受惠伺服器NVLink交換機托盤增長助益，上調2025年營收6%。擴產計劃方面，計劃擴大黃石廠和桃園廠產能，預計2025年和2026年分別開始量產，總產能將增長10%，以應對高頻傳輸需求。

基於相關有利因素，野村維持台光電「買進」評等，目標價由501.5元調升至533元。

摩根士丹利（大摩）證券認為，群創受惠電視面板價格10月觸底，近期中國大陸市場電視銷售力道增強，明年3、4月電視面板價格有機會回升，帶動市場情緒轉趨積極，給予「優於大盤」評級，目標價由18元上調至19.5元。

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