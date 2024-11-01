創新板大鬆綁 明年取消投資人限制、開放信用、借券及盤中零股交易

證交所1日宣布，與櫃買中心共同成立「資本市場服務團」，透過深化市場服務，壯大資本市場，除了主動尋找潛在上市櫃案源外，也大幅鬆綁創新板參與者與交易限制，明年初全面取消合格投資人限制，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中零股交易等多元工具。

證交所表示，「資本市場服務團」將設「共同推動發行公司進入資本市場小組」、「推動永續發展債券小組」及「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」三個小組，推動打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。

證交所指出，共同推動發行公司進入資本市場小組，以推動國內外優質企業在臺上市、上櫃為目標，證交所與櫃買中心合作建立共同推動平台，透過與政府單位、新創生態圈及中介機構等合作等多元管道，主動尋找潛在案源。

未來證交所與櫃買中心將共同深化與公部門的資源鏈結，擴大與地方政府的新創推廣單位、公協會及創投業者合作，提供多面向的推動服務，並根據執行成效滾動式調整作業模式，深化服務層次、發揮團隊協助企業邁入資本市場之綜效。

同時，為提升資本市場國際競爭力及壯大資本市場規模，創新板規劃於明年初全面取消合格投資人限制，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中零股交易等多元工具，打造友善籌資及交易環境。

為創新板爭取認可，將聘請外部獨立專家進行創新性審查，以吸納具關鍵技術及創新能力或經營模式的企業進入創新板，型塑優質且具創新能量聚落。

在「推動永續發展債券小組」方面，櫃買中心以「協助企業永續轉型、達成國家淨零目標」為願景，規劃透過擴大永續發展債券市場商品範疇、積極協助發行人發行永續發展債券、推動以綠建築擴大綠色債券發行規模及協助政府機關及行政法人，發行永續發展債券等項措施，支持政府及企業的永續競爭力，為債券市場注入成長的新動能。

此外，證交所與櫃買中心已規劃邀集律師、會計師、投信投顧公會及業者代表等共同成立「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」，將視投信投顧法立法進度，適時納入REITs相關議題。未來並將與公私部門合作，研議透過不動產投資信託（REITs）及國內債券市場引導大眾資金投入公共建設的可行性，促進民間參與公共建設（PPP）。