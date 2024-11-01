外資賣超213億 賣最多竟是它、買超陽明逾2.1萬張

台股1日收22,780.08點，下跌40.35點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超223.54億元，聯電（2303）高居外資賣超個股冠軍，遭外資賣超77,054張，連13賣；外資買超最多的則是陽明海運（2609），單日買超21,613張。

台股1日以22,438.93點開出，下跌381.5點，一度下探至22,231.94點，重挫588.49點，台積電（2330）開低失守千元，以996元開出，盤中一度拉升至平盤1,030元，終場以1,025元收盤，下跌5元，大盤指數也一度翻紅，拉升至22,828.98點。

聯發科（2454）也是開低走高，一度翻紅，終場以平盤1,290元收盤；鴻海（2317）開低回測200元關卡，終場收208元，跌幅1.65%， AI股包括廣達（2382）、緯創（3231）翻紅收盤，技嘉（2376）大漲7.83%，收282元。

傳產股中，航運股收漲3.47%，漲幅居各類股冠軍，貨櫃股同步大漲，萬海（2615）亮燈漲停，陽明上漲5.42%，長榮（2603）上漲3.64%；營建股則上漲2.92%，京城（2524）漲停收盤；鋼鐵股、橡膠股、觀光股、電器電纜、生技股等都上漲逾1%。

台股開低，盤中指數跌幅縮小，終場收在22,780.08點，下跌40.35點，跌幅0.18%，三大法人賣超223.54億元，包括外資賣超213.37億元，投信買超58.02億元，自營商賣超（合計）68.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.78億元，自營商（避險）賣超61.41億元。

統計外資賣超個股前十大依序是聯電、中信金、鴻海、玉山金、台新金、群益優選非投等債、群益台灣精選高息、鴻準、兆豐金、元大台灣價值高息等；外資賣超聯電77,054張，連13賣，近20個交易日1天買超，合計則遭外資賣超46萬8,432張，1日以46.6元收盤，跌幅3.21%。

外資賣超第二名為中信金，單日賣超37,713張；鴻海則遭外資賣超20,921張，為單日賣超第三名個股；鴻準則遭外資賣超16,095張；另外，台積電也遭外資賣超8,312張，連3賣。

統計外資買超前十大個股則依序是陽明、緯創、期街口布蘭特正2、萬海、長榮、富邦恒生國企正2、元大滬深300正2、技嘉、中石化、華航等；外資買超陽明最多，其次是買超緯創21,350張，另外，買超萬海13,673張，買超長榮12,966張。