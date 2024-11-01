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台股震盪外資賣超213億 調節聯電鴻海敲進航運股

中央社／ 台北1日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天上下震盪597點，終場下跌40點收22780點，留下近207點的長下影線，外資賣超台股新台幣213億元，在台指期增加淨空單至3.92萬口，外資今天敲進陽明、緯創、萬海和長榮，賣超聯電達7.7萬張、鴻海2.09萬張，並調節金控股和高息ETF。

美科技股重挫，台股今天上沖下洗震盪達597.04點，最低22231.94點，殺低重挫588點回測半年線約22298點，不過台積電率電子權值股反彈，航運股勁揚，金融跌幅收斂，中小型股翻紅，加權指數終場下跌40.35點，收22780.08點，留下206.99點的長下影線，大盤成交值新台幣4105.85億元，台積電也守住千元大關。

三大法人合計賣超223.54億元，其中自營商賣超68.2億元，投信買超58.03億元，外資及陸資賣超213.37億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少647口至1萬5706口，不過外資淨空單增加501口至3萬9276口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超陽明2.16萬張排名第1，緯創2.13萬張排名第2，期街口布蘭特正2約2.06萬張排名第3，買超萬海和長榮各約1.37萬張和1.3萬張。

相較之下，外資今天賣超聯電達7.7萬張排名第1，調節中信金3.77萬張排名第2，賣超鴻海2.09萬張排名第3，外資今天也調節玉山金、台新金、群益優選非投等債ETF、群益台灣精選高息ETF、鴻準、兆豐金、元大台灣價值高息ETF、華南金等，均超過萬張；外資今天賣超台積電8312張，連3賣。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，外資台指期淨空單布局近4萬口，現貨市場縮手，主要是美元相對強勢，外資在亞洲股市態度並未積極，不過台積電守住千元大關，外資並不排除進場加碼。

展望台股後市，容逸燊指出，台股今天早盤賣壓釋放，資金有轉移至低位階族群的跡象，接近美國總統大選關鍵時刻，市場氣氛也漸趨觀望。

容逸燊指出，美國大選後台股走勢並不悲觀，台積電千元有支撐，今晚留意美國非農就業數據報告，下週關注美國大選動向。

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