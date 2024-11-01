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台股今開盤重挫 金管會：美科技股領跌影響、密切關注

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

台股1日開盤重挫，台積電（2330）一度跌破千元，但買盤敲入拉回。金管會晚間指出，今日受到美股因科技股領跌，拖累四大指數收黑，跌幅介於0.9%~4.01%。台股收盤指數22,780.08點，下跌40.35點，跌幅0.18%，金管會強調，至10月30日整戶擔保維持率為167.89％，金管會將會密切關注國際金融市場變化。

金管會指出，美股因科技股領跌，拖累四大指數收黑，跌幅介於0.9%~4.01%。台股收盤指數22,780.08點，下跌40.35點，跌幅0.18%，收盤成交量4,105.84億元，外資賣超逾200億元。同時段上海漲0.23%，香港漲1.05%，韓國跌0.19%，新加坡跌0.33%，日本跌2.43%。

今年以來截至10月31日為止，台股上漲27.27%，相較香港漲幅19.18%、日本漲幅16.79%、深圳漲幅11.20%、上海漲幅10.25%、新加坡漲幅9.83%、韓國跌幅3.73%、美國道瓊漲幅10.81%。台股集中市場日均成交量約4,212億元，相較去年同期增加52.13%。

金管會強調，今年截至9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44%、加計股票股利為2.56%，國內上市櫃公司截至113年9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高。

台股 金管會

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