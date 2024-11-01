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開盤重挫588點！台股終場小跌40點 三大法人賣超223億

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股1日開盤後一度下探至22,231.94點，重挫588.49點，但指數一路往上拉抬，收在22,780.08點，下跌40.35點。聯合報系資料照
台股1日開盤後一度下探至22,231.94點，重挫588.49點，但指數一路往上拉抬，收在22,780.08點，下跌40.35點。聯合報系資料照

台股1日開盤後一度下探至22,231.94點，重挫588.49點，但指數一路往上拉抬，收在22,780.08點，下跌40.35點，跌幅0.18%，成交量4,105.85億元，三大法人賣超223.54億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超213.37億元，投信買超58.02億元，自營商賣超（合計）68.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.78億元，自營商（避險）賣超61.41億元。

台股今上演大驚奇，指數開低走高，盤中更一度翻紅，台積電（2330）僅下跌5元，收1,025元，跌幅0.49%，聯發科（2454）收平盤1,290元，鴻海（2317）收208元，跌幅1.65%。AI股中廣達（2382）、緯創（3231）翻紅，緯創更上漲逾3%，收115元，廣達收305元，小漲0.49%。AI伺服器大廠美超微（Super Micro）聘用的安永會計師事務所30日辭任，雙鴻（3324）受影響大跌逾8%，收613元，麗臺（2465）下跌逾5%。類股中航運、營建表現最強，萬海（2615）、京城（2524）攻漲停。

三大法人 台股 自營商

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