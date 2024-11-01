台股開低走高 收盤下跌40點、台積電下跌5元

台股1日收盤下跌40.35點，終場以22780.08點作收，成交量4,105.84億元；台積電（2330）收盤價1,025元，下跌5元、漲跌幅0.49%。本周下跌568.37點，周K線連二黑。

今日成交金額大且走高為：鴻準（2354）、長榮（2603）、緯創（3231）、萬海（2615）、聯鈞（3450）、技嘉（2376）、陽明海運（2609）、欣興（3037）、光聖（6442）、聯亞（3081）及三芳（1307）；成交金額大且疲軟者有：鴻海（2317）、聯電（2303）、雙鴻（3324）、台達電（2308）、創意（3443）、日月光投控（3711）、晟銘電（3013）、緯穎（6669）、智原（3035）、世界（5347）及元太（8069）。

第一金投顧表示，進入四大CSP財報公布期間，市場重新檢視四大CSP獲利情況是否足以支撐資本支出的擴張，以及AI是否能帶來實質獲利挹注，目前僅有Google有好消息，但微軟和Meta法說未能讓市場具備信心，擔心本業獲利萎縮,，足以支撐AI龐大的投資。但目前三大CSP對於未來AI的投資力道不減反增，對於AI未來的發展仍具備信心，短期的震盪創造逢低介入的投資機會，應耐心等待，因此仍可觀察AI晶片概念股回檔機會，如台積電、京元電、緯創、鴻海、奇鋐等個股投資機會。