美超微兩天重挫40%衝擊相關概念股表現 但這2檔逆勢漲

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）聘用的安永會計師事務所30日辭任，引爆股價連兩天重挫40%，台股相關概念股1日也受到衝擊，麗臺（2465）一度觸及跌停，盤中大跌逾5%，雙鴻（3324）也下跌逾6%，但優群（3217）則是開低後翻紅，盤中上漲逾5%，華泰（2329）也翻紅。

安永會計師事務所表示，對美超微公司的治理與透明度有疑慮，辭任事件引發美超微股價重挫風暴，30日狂洩逾32%，31日再重挫近12%，兩天下來股價跌幅達40.7%，市場也台灣的美超微供應鏈是否面臨呆帳風險。

法人點名台廠的美超微供應，雙鴻負責供應水冷板，尼得科超眾則是母公司日商Nidec供貨CDU，南俊國際（6584）為伺服器滑軌，華泰負責組裝，優群主要供應伺服器DDR 5連接器；華泰現階段伺服器占成品事業營收比重約60%、整體營收20%，最大客戶則是美超微，占整體伺服器比重高達9成。

美超微股價重挫，相關概念股1日也是下跌居多，但優群的表現則是逆勢上漲，早盤雖以154元開低，下跌3元，但隨後股價往上拉升翻紅，一度達166元，上漲9元，漲幅5.73%，盤中漲幅逾5%；針對美超微事件，優群表示，美超微占營收比重不到2%，影響不大。

華泰早盤以37.15元開低，一度下滑至36.2元，午盤股價往上拉升翻紅，一度達39.45元，盤中上漲0.89%；另外，南俊及尼得科超眾盤中則是下跌表現。

雙鴻早盤以620元開出，下跌50元，一度拉升至639元，盤中跌幅6.41%；雙鴻表示，出貨給美超微以來，並未有貨款拖欠的情況，今年第2、3季的貨款早已收到，第4季因新舊機種交替，原本需求就疲弱，後續財報效應還有待觀察。

板卡廠麗臺先前辦理私募引進大訊科技及肯微科技，大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達，是美超微創辦人梁見後的手足；麗臺與美超微合作相關AI伺服器／工作站等新品，預計最快自2024年9月起將逐步出貨；麗臺早盤以79.9元開低後一度觸及跌停79.8元，盤中跌幅5.86%。