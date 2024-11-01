美財報難看美股重挫 台股受拖累一度跌到季線

台股因颱風休市一天後恢復交易，反應美股利空，開盤跳空大跌近4百點，最低下殺至2萬2231點，觸及季線，重挫近6百點，但隨指數快速反彈，上午10時，跌點縮小至270點，跌幅1.2％。

台積電1日開盤失守千元大關，以996元開出，但立刻回到千元之上，上午10時，股價回到1015元，跌幅收斂至1.46％。由於Microsoft及Meta對AI成本攀高提出警告，台積電ADR在近2個交易日累積跌幅為3.25％。

分析師許博傑指出，台股大跌反應美股走勢，微軟跟Meta股價重挫，重量級公司的財報已經陸續公布完畢，只剩下20日的輝達，不過，最重要的還是5日的美國總統大選結果。

美國總統大選雖然是5日投票，但結果公布時間還不確定。法人指出，若川普當選，可能先引發市場一陣動盪，可趁動盪進場布局。分析師則指出，川普若當選，可能又要跟台灣討保護費，由於是明年1月上任，因此不排除年底市場會做出逃命波，讓大家有機會快逃。