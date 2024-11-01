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利空出盡？營建股成今日最強類股 京城盤中一度漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股1日受到美國科技股下挫影響，一度下探至22,231.94點，重挫588.49點，但營建股多數不跌反漲，京城（2524）盤中一度飆漲停，國產（2504）、華友聯（1436）、國建（2501）大漲逾5%，皇翔（2545）漲幅逾4%，上櫃營建方面，昇益（5455）強漲8%，瑞築（6198）漲幅逾7%。

美股周四收黑，道瓊指數下跌378.08點，跌幅0.9%，回測季線；S&P500指數向下跳空跌破月線，下跌1.86%；那斯達克指數下跌2.76%；費半指數重挫4.01%，台積電（2330）ADR跌2.03%，也跌破月線大關。

儘管1日科技股權值股走弱，但營建、航運、橡膠等傳產股表現較為強勢，其中上市營建指數盤中漲幅逾1%，為1日最強族群，盤中漲幅超過半根停板的有京城、華友聯和國產，其中華友聯站上月線，一度衝上140.5元，國產則在這波修正中相對抗跌。

雖然營建股股價出現跌深反彈，但是在基本面方面，房市仍受到第七波選擇性信用管制影響，10月成交量出現顯著下滑，中信房屋統計內部成交件數，10月全台交易量相較於上月減少約17%，較去年同期減少約21%。

中信房屋總經理張世宗指出，目前房市正處於多空對峙的局面，市場交易逐漸回歸到剛需基本面，看屋的人多為自住需求，不過現階段相對謹慎，追價意願降低，交易週期也因此拉長。

對於未來交易量方面，張世宗認為，房貸排隊潮尚未緩解，交易量恐將繼續走低，尤其是新案供給量較大、投資氛圍較重的新興重劃區，更會受到明顯衝擊，房價不排除下跌可能性，預計最快要等到明年房貸塞車問題有所改善後，房市才有望回溫。

房市

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