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銅板股好強 台股重挫下這幾檔仍飆出漲停紅燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股周四齊挫，費半指數下跌4.01%，台積電ADR大跌2.03%，台股1日以22,438.93點開出，下跌381.5點，一度下探至22,231.94點，重挫588.49點，台積電（2330）開低失守千元，以996元開出，但是盤面上仍有逾10檔上市櫃個股衝上漲停板，其中尤以銅板股的表現最為搶眼，9檔在盤中飆上漲停板。

美股周四收黑，道瓊指數以41,763.46點收盤，下跌378.08點，跌幅0.9%；S&P500指數下跌1.86%；那斯達克指數下跌2.76%；費半指數下跌4.01%，台積電ADR跌2.03%，以190.54美元收盤；台股開低重挫，台積電以996元開出，下跌34元，失守千元，盤中拉升至千元之上。

另外，鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（3711）、台達電（2308）、廣達（2382）、聯電（2303）、富邦金（2881）、中信金（2891）等都是下跌表現，各類中以航運股、營建股、橡膠股、鋼鐵股、觀光股等較抗跌。

台股重挫下，上市櫃個股中仍有超過10檔衝上漲停，其中50元以上的個股僅金麗科、世紀、環宇-KY、錦明，其餘則都是50元不到的銅板股，包括振發、天擎、駿吉-KY、日成-KY、威健生技、大眾控、中櫃、同協、星雲等，盤中都飆上漲停板。

台積電 漲停

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