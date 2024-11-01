台積電開盤跌34元失守千元關卡 台股開盤挫低381點

台股1日開盤指數為22,438.93點，下跌381.5點。台積電（2330）開盤價為996元，下跌34元。

群益投顧表示，指數挑戰短期均線失敗，短線技術面延續偏弱整理格局；盤面以個股表現為主，確實依據短期均線變化進行汰弱留強。

操作題材可留意：

1.美準總統表態支持，比特幣概念股沾光─美總統大選進入白熱化階段，市場紛紛選邊站，但獲兩黨候選人力挺的加密貨幣走勢最穩，指標比特幣近期一度漲破7.3萬美元，激勵具加密貨幣概念的板卡族群承啟（2425）、麗臺（2465）、精英（2331）、撼訊（6150）以及跨入加密貨幣冷錢包服務與產品的台灣（1711）銘板買盤增溫。

2.台北國際旅展登場，期待衝出一波買氣─台北國際旅展11月1至4日登場，今年規模創近七年之最，該展是每年規模最大的觀光旅遊展銷盛會，也是業者搶攻歲末年終與隔年農曆節假商機最佳時候，旅行社、航空、飯店業者等都會祭出一些超優惠方案吸引消費者衝買氣，可留意短線補漲表現機會。

周四（10月30日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,763.46點，下跌378.08點、跌幅0.9%；S&P500指數下跌1.86%；那斯達克指數下跌2.76%；費半指數下跌4.01%。台積電ADR跌2.03%，報每股190.54美元，換算並折合台幣後為每股1,220.26元，較台北交易股票溢價率為18.47%

市場對科技七雄的高預期和高估值意味這種情緒很容易受到打擊，投資人對企業利潤的質疑不斷增加，美國總統大選也給稅收和關稅前景增添了不確定性。Facebook母公司Meta Platforms股價下跌4.1%，微軟股價挫低6%，儘管兩家公司周三盤後公布財報的獲利均超出市場預期。

三大法人周四集中市場合計賣超34.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超28.2億元，投信買超32.3億元，自營商（自行買賣）賣超0.01億元，自營商（避險）賣超39億元。

永豐期貨說，周四台指期淨部位，三大法人淨空單減少1,125口至16,353口，外資淨空單減少2,099口至38,775口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,069口至18,755口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在25,100點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在20,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.65上升至0.74。VIX指數上升0.72至27.84。外資台指期買權淨金額0.5億元 ; 賣權淨金額0.93億元。整體選擇權籌碼面中性。