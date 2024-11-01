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美股收黑科技股重挫 法人：台股觀察半年線支撐

中央社／ 台北1日電

微軟和臉書股價重挫，拖累美大型科技股挫跌，那斯達克指數大跌512點，費城半導體指數重跌206點。台股今天在颱風來襲休市後重新開市，法人預期走勢震盪，觀察半年線支撐，美國總統選情緊繃狀況不明，市場避險情緒高漲，短線股市波動難免。

美股主要指數今天收黑，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報不如預期，市場擔憂人工智慧AI投資成本增加，股價重挫，拖累其他大型科技股。

道瓊工業指數下跌378.08點或0.90%，以41763.46點作收，標準普爾500指數挫跌108.22點或1.86%，收5705.45點。

科技股為主的那斯達克指數重挫512.78點或2.76%，收18095.15點，費城半導體指數大跌206.75點或4.01%，收4946.75點。

微軟股價重挫6.05%，Meta挫跌4.09%，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）下跌4.72%，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.03%。

超微（AMD）日前公布財報，市場反應不佳，30日股價重挫逾10%，今天收盤再跌3%。

安永聯合會計師事務所辭去美超微（Super MicroComputer）審計職務，引發美超微股價崩跌逾32%後，今天收盤再重挫近12%。

蘋果（Apple）今天公布財報優於市場預期，不過提列一次性費用因應歐盟法院判決，使得獲利下滑，蘋果股價收跌1.82%，盤後持續走低。

台股10月31日因颱風康芮來襲休市一天，10月30日加權指數收跌106.16點，收在22820.43點，續回落短期均線以下，成交值新台幣3278.5億元。三大法人10月30日合計賣超39.48億元，其中自營商賣超39.05億元，投信買超27.82億元，外資及陸資賣超28.25億元。

在台指期淨部位方面，三大法人10月30日淨空單減少1125口至16353口，其中外資淨空單減少2099口至38775口。

本土期貨法人指出，美國總統大選下週將屆，選情緊繃狀況混沌不明，市場避險情緒高漲，短線股市波動難免，預期台股今天走勢震盪劇烈，不排除回測半年線約22280點支撐，下週美國聯邦準備理事會將召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，攸關利率決策動向。

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