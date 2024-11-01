台股外資上月反手買超

受惠美國聯準會（Fed）9月預防性降息2碼，加上日圓利差交易平倉潮告一段落，外資10月反手買超台股390.6億元，終止連三月賣超。法人看好降息循環啟動，有機會帶動第4季國際熱錢持續回補，添增多頭上攻動能。

人工智慧（AI）伺服器需求持續暢旺，台股擁有完整上中下游供應鏈，獲得外資青睞，但隨股價漲多、日本央行升息、美國經濟衰退疑慮等利空接踵而至，熱錢大舉提款閃人，7、8、9月分別調節3,502億元、1,347億元、950億元。

統計今年以來至10月底，外資累計賣超台股4,679.3億元，除非11、12月展現強勁回補力道，否則全年恐再出現淨賣超。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，市場預期Fed年底前仍有2碼降息空間，且今年第4季上市櫃公司獲利年增率為全年最高，明年第1季維持高成長態勢，可望激勵國際熱錢持續回頭，挹注資金動能。