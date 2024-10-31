快訊

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

元宇宙概念股 前景不妙

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

元宇宙還是夢。龍頭Meta預告元宇宙部門今年虧損將持續顯著擴大，外界憂心，相關概念股包括玉晶光（3406）、揚明光、宏達電等AR/VR後市營運不妙。

臉書母公司Meta上季營收與獲利都優於華爾街預期，但用戶成長低於預估，聚焦於擴增實境（AR）的事業部門今年虧損將「顯著擴大」，又表示明年人工智慧（AI）支出將「大幅增加」，拖累股價在美股10月31日早盤跌逾3%。

光學鏡頭廠玉晶光近年除了手機鏡頭之外，在VR/AR應用布局甚深，陸續切入Sony、Meta及Apple等供應鏈，供貨VR/MR頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光總經理郭英理日前表示，手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡（Smart Glasses），他表示，智慧眼鏡銷售有望藉AI提升、進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。

但今年整體VR市場表現疲弱，也拖累玉晶光業績表現，玉晶光9月營收25.24億元，月減7%、年增17%，累計今年前九月營收177.27億元，年增19.45%，公司表示，今年9月營收與8月差不多，但較去年同期衰退，主要因為VR相關的產品出貨減少很多，第4季營收通常會較第3季略低，實際最終狀況還是要依客戶下單及工廠生產為主。

揚明光學也是蘋果首款MR頭盔Vision Pro的供應鏈之一。受到下游客戶銷售疲弱影響，衝擊營運表現，公司日前公布第3季合併財報，上季歸屬母公司業主淨損823萬元，每股淨損0.07元，連八季虧損。揚明光累計今年前三季稅後虧損2.96億元，每股淨損2.59元。

VR 營收 玉晶光

延伸閱讀

Meta財報擊敗華爾街預期 估明年AI支出顯著加速

Meta 傳開發AI搜尋引擎

遭控疏於保護未成年人 TikTok與Meta在巴西挨告

桃聯合婚禮浪漫宇宙風 張善政宇航領80對新人永恆誓約

相關新聞

買盤歸隊 台股11月先蹲後跳

台股10月量縮價穩，市場觀望美國總統大選變數。統一、群益、兆豐、台新等四大投顧認為，在美國選舉干擾消除後，台股有資金行情...

台股外資上月反手買超

受惠美國聯準會（Fed）9月預防性降息2碼，加上日圓利差交易平倉潮告一段落，外資10月反手買超台股390.6億元，終止連...

就市論勢／低基期消費股 可留意

美國總統大選不確定性，使台股短線呈現震盪。依照歷史軌跡，選舉結束後，大選不確定性消失，市場才會有比較明顯表態。

元宇宙概念股 前景不妙

元宇宙還是夢。龍頭Meta預告元宇宙部門今年虧損將持續顯著擴大，外界憂心，相關概念股包括玉晶光、揚明光、宏達電等AR/V...

摩根投信：出口連11紅+美國選舉行情 台股將驅動長期牛市

台灣9月出口年增率達4.5%，連續第11個月正成長，且受惠人工智慧（AI）商機崛起與全球供應鏈重組，台灣前九月對美國出口...

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

前陣子我跟大家分享逢低持續布局台積電的狀況，不少投資朋友認為我瘋了，是在接天上掉下來的刀子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。