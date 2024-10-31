元宇宙概念股 前景不妙

元宇宙還是夢。龍頭Meta預告元宇宙部門今年虧損將持續顯著擴大，外界憂心，相關概念股包括玉晶光（3406）、揚明光、宏達電等AR/VR後市營運不妙。

臉書母公司Meta上季營收與獲利都優於華爾街預期，但用戶成長低於預估，聚焦於擴增實境（AR）的事業部門今年虧損將「顯著擴大」，又表示明年人工智慧（AI）支出將「大幅增加」，拖累股價在美股10月31日早盤跌逾3%。

光學鏡頭廠玉晶光近年除了手機鏡頭之外，在VR/AR應用布局甚深，陸續切入Sony、Meta及Apple等供應鏈，供貨VR/MR頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光總經理郭英理日前表示，手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡（Smart Glasses），他表示，智慧眼鏡銷售有望藉AI提升、進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。

但今年整體VR市場表現疲弱，也拖累玉晶光業績表現，玉晶光9月營收25.24億元，月減7%、年增17%，累計今年前九月營收177.27億元，年增19.45%，公司表示，今年9月營收與8月差不多，但較去年同期衰退，主要因為VR相關的產品出貨減少很多，第4季營收通常會較第3季略低，實際最終狀況還是要依客戶下單及工廠生產為主。

揚明光學也是蘋果首款MR頭盔Vision Pro的供應鏈之一。受到下游客戶銷售疲弱影響，衝擊營運表現，公司日前公布第3季合併財報，上季歸屬母公司業主淨損823萬元，每股淨損0.07元，連八季虧損。揚明光累計今年前三季稅後虧損2.96億元，每股淨損2.59元。