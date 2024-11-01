買盤歸隊 台股11月先蹲後跳

台股10月量縮價穩，市場觀望美國總統大選變數。統一、群益、兆豐、台新等四大投顧認為，在美國選舉干擾消除後，台股有資金行情、輝達（NVIDIA）GB200出貨等七大利多帶旺，11月行情可望先蹲後跳，高點上探23,500點。

台股昨（31）日因康芮颱風來襲休市一日，統計10月指數反彈595點，終止月K線連三黑收紅，指數高低點壓縮至1,520點，近七個月最小。美股周三出現超微財測欠佳、美超微會計師辭任等利空，拖累晶片股表現，四大指數周三全盤皆墨，台股因颱風假，躲過一天下跌命運。

台股11月七大利多助攻

展望11月，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧副總經理黃文清看法，無論誰當選美國總統，不確定因素消除有利買盤歸隊，台股壓回換手後可望震盪走揚，低點22,000點有撐、高點挑戰23,500點。

法人分析，台股後市還有七大利多護持，首先是台積電法說釋出樂觀展望，除強調AI需求強勁，市場預期明年具調高資本支出、報價調漲等題材，守穩1,000元整數關卡將有助提振多頭軍心。

第二是隨輝達GB200伺服器開始出貨，及CoWoS供給更加充裕，鴻海（2317）、廣達、台達電、奇鋐等相關供應鏈第4季營運可望大進補，進而帶動法人買盤進駐。

第三是美聯準會（Fed）啟動降息循環，點陣圖暗示年底前還有2碼降息空間，後市資金行情將持續發酵。

第四是美股進入上季企業財報密集公布期，目前優於預期比率高達75%，雖然科技大廠財報及展望憂喜參半，但資本支出持續擴張，對於AI伺服器供應鏈正向。

第五是財報季後，美股企業將再度啟動回購股票，高盛證券估計相關買盤逾1,000億美元，將推升股市表現，加上過去十年那斯達克指數11月上漲機率達100%。

第六是即將進入歐美傳統消費旺季，龐大商機將助攻台股相關概念股業績表現。

第七，往年經驗來看，年底投信法人及集團都會啟動作帳行情，至於心態偏多的公司派及相關外圍亦會發動作夢行情，添增多頭氛圍。