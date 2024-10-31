就市論勢／低基期消費股 可留意

盤勢分析

美國總統大選不確定性，使台股短線呈現震盪。依照歷史軌跡，選舉結束後，大選不確定性消失，市場才會有比較明顯表態。雖然政治不確定性使台股大盤短線震盪，但基本面及資金面仍為正向，根據近期的經濟數據，美國經濟軟著陸機率高，加上聯準會進入降息循環，有望提升股市評價。

另外，目前正值企業財報公布季，相關類股仍有機會反應企業財報利多。如Google母公司Alphabet第3季營收及每股盈餘皆擊敗市場預期，主要來自雲端部門營收強勁成長。Alphabet第3季資本支出年增63%至130億美元，第4季資本支出將類似第3季水準，明年資本支出則有望高於今年。Alphabet財報亮眼帶動AI類股表現，先前台股半導體大廠也指出，AI成長方向沒有改變，使相關類股後市具備高成長潛力。

投資建議

人工智慧（AI）需求強勁，帶動多族群產業商機。輝達新款伺服器GB200規劃11月投產，並於年底前開始小量出貨，明年第1季量產。目前全球雲端服務大廠及其他科技巨頭，皆表示2025年需求無虞，伺服器訂單能見度長達一至二年，也連帶使ODM廠商、資料中心及交換器族群後市具表現機會。而先進製程供不應求，加上英特爾釋單力道提升，也帶動半導體耗材供應鏈有所表現。

而半導體代工大廠在本次法說並沒有針對資本支出表態，先前表現強勢的族群，如相關設備供應商仍需時間發酵。

此外，年底為傳統消費旺季，目前美國消費需求仍保持強勁，搭配中國大陸在政府刺激政策下，民間消費也止穩並緩步回升。因此，部分低基期及庫存偏低的消費類股，後市具備表現空間。