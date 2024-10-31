IR議合服務平台上線

響應金管會推動建構亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所集團又有創舉。證交所旗下臺灣指數公司建置「IR議合服務平台（IR ENGAGE）」，今（1）日上線試行，將為上市櫃公司及機構投資人提供三大服務，包括法說會服務、ESG加值資訊、議合媒合。

為金管會建置亞洲資產管理中心目標及母公司證交所壯大台灣資本市場價值計畫，台指公司近來業務大幅擴展，整合了ESG資料庫與資訊服務的業務發展經驗，分階段建置IR議合服務平台，首波提供基本功能，開放上市公司與機構投資人註冊，預計2025年1月起進一步擴大推廣至上櫃公司，並持續蒐集使用者需求與意見，進行平台功能優化。

IR議合服務平台主要涵蓋法說會服務、ESG加值資訊、議合媒合等三大服務，首先，法說會服務包括場地預約、法說會行事曆等兩項功能。「場地預約」主要整合臺灣證券交易所集團及證券商資源，提供上市櫃公司多間會議室場地自辦法說會，希望協助企業降低IR工作負擔，以期提升法說會辦理頻率，增加企業曝光與深化投資人關係。「法說會行事曆」則提供行事曆友善介面，揭示各上市櫃公司申報的法說會中英文簡報、辦理時間、地點、影音連結等重要資訊，方便各界使用中英文雙語系、電腦或手機等多裝置便利查看。

其次，ESG加值資訊服務則提供台指公司「台灣永續評鑑」SEED模型（社會-S、經濟-E、環境-E、揭露-D）多層次ESG資料庫，對焦機構投資人與上市櫃公司ESG議合主題，運用ESG資訊支援議合。

第三，議合媒合服務提供一個平台，可以電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司議合會議，提高上市櫃公司與機構投資人雙向溝通機會。註冊會員可發起議合會議邀請，或藉由系統訊息功能進行溝通、追蹤議合紀錄等服務，提升議合工作成效。