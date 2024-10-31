聯電Q3雙率雙降 EPS 1.16元

聯電（2303）昨（30）日公告第3季獲利144.7億元，為四季來高點，季增5％，但較去年同期衰退9.4％，每股純益1.16元，惟受折舊增加及電費上漲影響，毛利率、營益率「雙率雙降」至33.78％、23.31％。前三季獲利387.14億元，年減19％，每股純益3.12元。

聯電共同總經理王石表示，上季業績符合原先預期，其中，受惠於22／28奈米製程需求強勁，晶圓出貨量超乎預估，季成長7.8%。

王石強調，在特殊製程方面，聯電的策略是開發最佳效能的技術解決方案，第3季特殊製程營收來到歷史新高，占總營收53.1%。尤其聯電推出業界最先進的22奈米顯示器驅動解決方案，並提供客戶卓越的性能，預期在接下來數月將有強勁的晶圓投片需求。

聯電第3季獲利144.7億元，為四季來高點，季增5％，但較去年同期衰退9.4％，每股純益1.16元。前三季獲利387.14億元，年減19％，每股純益3.12元；毛利率33.34％、營益率23.07％，均為近三年同期低點。

展望本季，王石指出，看到終端市場需求逐漸穩定，庫存水位呈現明顯下降趨勢，聯電有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並與客戶產品藍圖緊密連結。