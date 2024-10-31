台股活水來了 勞動、退撫基金1,865億上膛

台股活水來了。勞動基金運用局昨（30）日公告，新制勞退基金450億元徵求五家台股委外代操投信業者，預計最快2024年底決標。勞動基金手上仍有已決標未撥款1,245億元，退撫基金則有170億元，換言之，目前至今年底勞動基金及退撫基金合計有1,865億元可進場布局台股。

勞動基金運用局於昨日公告，將辦理新制勞工退休基金國內投資絕對報酬型委託經營公開徵求受託機構，這次將擇優徵選五家受託機構，每家受託金額為90億元，總委託金額共計450億元。

因近年台股表現強勢，勞動基金運用局表示，這次委外招標，提高目標報酬率，並且投資標的也鎖定編製永續報告書之上市櫃公司。全案最快今年底決標。

勞動基金運用局表示，這次規劃之委外代操台股，類型為絕對報酬型，並且提高目標報酬率。這次目標報酬率為年報酬率達臺灣證券交易所公告之近五年年底股票集中市場平均殖利率（目前為3.61％），加計300個基本點（即加計3％），亦即6.61%。

勞動基金運用局解釋，因應台股市場規模成長，並考量基金績效提升及目標達成可行性，經綜合評估後，目標報酬率由過去加計250個基本點，提高至加計300個基本點，期許受託投信積極創造報酬，提升基金整體績效。

此外，勞動基金運用局表示，為落實永續投資策略，這次招標仍將持續以編製永續報告書之上市櫃公司為投資標的，期在兼顧收益前提下，透過資本市場力量，導引企業重視永續發展。

勞動基金運用局表示，這次委託家數以五家為限。如申請參加評選業者未達十家或有其他因素，將以申請家數二分之一為原則，得再酌減委託家數。

勞動基金運用局表示，每家業者受託額度為90億元，得標後，勞動基金運用局可視市場情勢或累計投資績效，於委託額度範圍內自行決定後續撥付委託資產之時間及金額，並得於委託期間內隨時收回全部或部分委託資產。