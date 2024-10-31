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台股紅翻黑 外資提款權值股

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股費半、那斯達克等電子指數29日收紅，激勵台股昨（30）日開盤上漲58點，在市場追多氛圍增溫下，盤中指數一度大漲190點，不過隨市場賣壓大舉出籠，外資也提款權值族群，衝擊指數震盪盤軟，午盤後紅翻黑，終場下跌106點、收22,820點，高低差達315點，成交量萎縮至3,395億元。

台股近來震盪盤軟，主因美國總統大選腳步逼近，加上各指標龍頭企業財報陸續出爐，在市場不確定因素增高下，指數呈現區間整理格局。法人建議，雖然台股長線持續看多，不過短線市場觀望氣氛濃厚，宜謹慎操作，預期美國總統大選後，行情將恢復偏多格局。

台股昨日觀盤重點
台股昨日觀盤重點

昨日盤面個股跌多漲少，其中鴻家軍、機殼族群強勢，尤以鴻準價量齊揚最突出，不僅亮燈鎖漲停，成交量也激增至26.7萬張，高居上市櫃成交量第一大，建漢（3062）、廣宇、AMAX-KY等均漲逾6%，鴻海也漲0.9%；台積電則小跌10元、收1,030元，聯發科、台達電、聯電等也都小跌收市；千金股仍為16檔不變。

法人解析，鴻準母公司鴻海將成為全球首家量產交貨GB200 AI伺服器的公司，鴻海集團供應鏈的自製率達八成以上，而鴻準將負責機殼製造、整合及散熱模組供應，預期將反映在第4季的營運表現上，後市可期，因而激勵買盤大舉挺進，推升股價亮燈漲停。

集中市場三大法人昨日合計賣超34.9億元。其中，外資賣超28.2億元，連二賣；投信買超32.4億元，連二買；自營商賣超39億元，連三賣。八大公股行庫則持續進場護持，買超14.8億元，連三買，累計買超106.1億元。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清等市場名師表示，國際情勢近期錯綜複雜，除川普近期對台灣晶片再次喊話外，尤其美國總統大選選情難以預測，日後將影響利率、外交等多項政策方針，預計美國總統當選人誕生後，將成為市場後續關注的焦點。

不過，目前美國企業投資及勞動市場狀況穩定，且隨著聯準會推進降息循環，有助於提振消費者信心，推動第4季的旺季行情。此外，AI仍是長線趨勢，投資人可關注美股「超級財報周」，相關大型科技公司即將發布財報，若整體獲利與營運展望保持正向，將有助於指數表現震盪上行。

台股 美國

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