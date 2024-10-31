MSCI權重調整 11月8日揭曉

MSCI明晟將於11月8日公布最新的季度權重調整結果。法人表示，台股權重可能小幅調降下，市場短期波動性將加劇，可將焦點放在具有成分股增列潛力的標的，如：嘉澤（3533）、鈊象、健策等，建議可伺機布局。

法人預期，自上次（8月12日）MSCI宣布季度權重調整以來，台股市值在亞太市場（除日本以外）的比重下降0.3%，相較下中國大陸市場增幅達2%。因此，本次台股的權重恐被下調，並可能進一步引發外資賣壓。

根據過去經驗，法人預期，2020年以來，共發生過19次MSCI權重調整，其中14次外資買賣超方向與權重變動一致，正相關比率達73.6%。若台股權重本次調降，外資可能偏向賣超台股。

在成分股變動方面，其中嘉澤、鈊象、健策、致茂等總市值逾1,000億以上，且總市值較前次增加，預期有機會成為新成分股；另一方面，華邦電、臻鼎-KY總市值略低於1,000億，且近期外資減碼，可能在此次調整中遭剔除。