快訊

聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

MSCI權重調整 11月8日揭曉

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

MSCI明晟將於11月8日公布最新的季度權重調整結果。法人表示，台股權重可能小幅調降下，市場短期波動性將加劇，可將焦點放在具有成分股增列潛力的標的，如：嘉澤（3533）、鈊象、健策等，建議可伺機布局。

法人預期，自上次（8月12日）MSCI宣布季度權重調整以來，台股市值在亞太市場（除日本以外）的比重下降0.3%，相較下中國大陸市場增幅達2%。因此，本次台股的權重恐被下調，並可能進一步引發外資賣壓。

根據過去經驗，法人預期，2020年以來，共發生過19次MSCI權重調整，其中14次外資買賣超方向與權重變動一致，正相關比率達73.6%。若台股權重本次調降，外資可能偏向賣超台股。

在成分股變動方面，其中嘉澤、鈊象、健策、致茂等總市值逾1,000億以上，且總市值較前次增加，預期有機會成為新成分股；另一方面，華邦電、臻鼎-KY總市值略低於1,000億，且近期外資減碼，可能在此次調整中遭剔除。

MSCI 台股 外資

延伸閱讀

美總統大選前台股觀望 法人：待不確定因素消除

台股下跌106點 三大法人賣超39.48億元

台股跌106點收22,820點 台積電收1,030元跌10元

美大選前台股震盪...反而是買債好時機？專家：現在買00687B等於打9折

相關新聞

台股紅翻黑 外資提款權值股

美股費半、那斯達克等電子指數29日收紅，激勵台股昨（30）日開盤上漲58點，在市場追多氛圍增溫下，盤中指數一度大漲190...

當沖降稅延長 保留送協商

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，立法院財委會昨天初審證交稅條例修正草案，但因立委對於當沖降稅延長年限有不...

MSCI權重調整 11月8日揭曉

MSCI明晟將於11月8日公布最新的季度權重調整結果。法人表示，台股權重可能小幅調降下，市場短期波動性將加劇，可將焦點放...

台股活水來了 勞動、退撫基金1,865億上膛

台股活水來了。勞動基金運用局昨（30）日公告，新制勞退基金450億元徵求五家台股委外代操投信業者，預計最快2024年底決...

聯電Q3雙率雙降 EPS 1.16元

聯電昨（30）日公告第3季獲利144.7億元，為四季來高點，季增5％，但較去年同期衰退9.4％，每股純益1.16元，惟受...

就市論勢／伺服器、散熱族群 有戲

美國總統大選進入倒數一周，共和黨候選人川普支持度超車上揚，川普對台灣收取保護費談話，造成近期台股大幅震盪，台灣經濟數據佳、企業財報良好，形成下檔堅實支撐，台股下跌至月線吸引逢低買盤資金回流，指數回測至22,700點關卡反彈，但目前盤勢仍在震盪打底階段，惟受惠強勁需求與第4季消費電子旺季行情，相對看好台灣半導體產業鏈後市表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。