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就市論勢／伺服器、散熱族群 有戲

經濟日報／ 曾萬勝（第一金工業30基金經理人）

盤勢分析

美國總統大選進入倒數一周，共和黨候選人川普支持度超車上揚，川普對台灣收取保護費談話，造成近期台股大幅震盪，台灣經濟數據佳、企業財報良好，形成下檔堅實支撐，台股下跌至月線吸引逢低買盤資金回流，指數回測至22,700點關卡反彈，但目前盤勢仍在震盪打底階段，惟受惠強勁需求與第4季消費電子旺季行情，相對看好台灣半導體產業鏈後市表現。

加權指數昨（30）日下跌106點，跌幅0.4%，指數收在22,820點，整體成交金額縮至3,395億元。台股先看是否持續站穩在22,800點之上。

美國大選選情最後一周仍見膠著，川普聲勢漸起，但他展現對台灣強勢作風，也為台股短線投下變數，儘管科技大廠財報正向，不過近日科技股卻再度陷入盤整行情，重演9月底修正走勢，特別是受川普抨擊「晶片法案」言論打壓的半導體權值股領跌，引領盤面跌勢，不過指數跌回至22,700點仍有強勁買盤與下檔支撐，然需留意大盤缺乏領漲勢力，加上美國降息政策可能受到大選結果影響，持續降息預期放緩。

投資建議

中長線而言，台股仍具備利多支撐，像是本周各大科技廠財報，皆有正向預期，加上即將到來雙11電商年度盛事，消費電子銷售預期偏多，此波電子股拉回，也有利資金逢低回籠重新聚焦；相對看好類股如半導體、伺服器、散熱等族群為盤面焦點。

台股行情震盪偏多，投資操作上，股價若大幅震盪拉回至22,700點關卡附近，可伺機採取攻勢，逢低分批加碼，大型權值股股價回調後，仍將回歸基本面表現，加上台灣景氣正向，這波股價修正反倒提供分批進場投資機會，準備迎接第4季消費電子旺季行情。

台股 川普 美國大選

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