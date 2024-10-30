證券交易所參加 FinTech 展 秀智慧創新

隨著人工智慧（AI）風潮興起，AI與各產業深度融合，加速數位轉型和智慧創新服務的發展。臺灣證券交易所參加「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」，並於「金融機構展區」設置攤位，以數位科技互動形式，展現智慧創新與數位永續的成果。

惟因康芮颱風來襲，證交所提醒，相關活動訊息及遇颱風變動通知請至https://www.fintechtaipei.tw/查詢。

金融科技（FinTech）作為金融業的重要驅動力之一，不僅能創造集聚效應、吸引投資人關注，更可推動金融新經濟的成長。

由金融監督管理委員會指導，金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」，本次活動以「智慧金融，永續未來；More than FinTech」為主題，聚焦於三大核心：AI變革、AI治理和AI實踐，並呼應政府「人工智慧產業化與產業人工智慧化」政策目標。

證交所此次以「一點・永續」為主題參展，透過AI數位互動體驗向現場觀眾展示「投資資訊中心Investment InfoHub 2.0」及「ESG InfoHub」兩大資訊平台，營造沉浸式展區空間。