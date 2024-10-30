快訊

聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

證交所、國發會 進擊星國

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所主管與新創團隊於SWITCH展會合影。 證交所／提供
證交所主管與新創團隊於SWITCH展會合影。 證交所／提供

為推廣創新板業務，臺灣證券交易所攜手國家發展委員會組成新創國家隊，共赴新加坡參加亞洲新創指標性展會SWITCH（Singapore Week of Innovation and Technology），會展期間吸引台、星新創生態圈產、官、學界熱烈參與，大幅提高台灣新創的國際能見度。

新加坡亞洲新創指標性展會SWITCH，展期為10月27日至30日，新加坡在全球創新生態系實力堅強，因具備資金人才充沛，基礎建設完善，具備友善投資及商業環境，匯聚各國創業家與投資機構，向來是各國新創業者進入東協市場的優先選擇。

不讓新加坡專美於前，證交所今年再度攜手國發會共同參展，促進台、星二地新創交流，協助鏈結東南亞市場資源及拓展人脈網絡，深化國際業務資金合作商機，並提升我國創新能力及國際能見度。

此行，證交所參與「Tai-Sin Startup Summit Forum」及「IPO in Taiwan: Why It Matters To Southeast Asia」進行專題分享，向新創生態圈說明台灣資本市場優勢，臺灣創新板與一般板雙引擎特色，希望能透過資本市場的資源和力量，發揮募集資金、吸引人才、拓展市場等上市效益，為新創公司打造專屬舞台。

證交所表示，臺灣創新板將持續善用資本市場以大帶小、軟硬支援優勢，扶植台、星新創公司茁壯發展，進而形塑新興產業聚落，亦有助於我國產業轉型升級，厚植經濟成長動能，讓世界看見臺灣實力。

證交所這次前進新加坡，亦積極接觸東南亞新創社群組織，掌握新創領域發展趨勢，拜訪數家新加坡優質新創企業，吸納產業創新技術及商業模式，挖掘新創企業募資需求，並就上市業務推動交流，展示臺灣資本市場亮點與未來發展潛力。

肩負引領資本市場持續向前的證交所表示，將繼續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，以多元管道推動招商及吸引國際資金，以「創新驅動」的經濟成長模式孕育本土新創發展，吸引國際新創來臺，讓臺灣持續成為全球經濟發展的關鍵力量。

新加坡 證交所 資本市場

延伸閱讀

高股息 不保證收益及配息

證交所金融校園講座 教戰理財

證交所限定版乖乖 趣味防詐

華航飛新加坡航班機械故障折返 華航：已重新起飛

相關新聞

台股紅翻黑 外資提款權值股

美股費半、那斯達克等電子指數29日收紅，激勵台股昨（30）日開盤上漲58點，在市場追多氛圍增溫下，盤中指數一度大漲190...

當沖降稅延長 保留送協商

投資人當沖交易證交稅減半優惠措施將於今年底屆滿，立法院財委會昨天初審證交稅條例修正草案，但因立委對於當沖降稅延長年限有不...

MSCI權重調整 11月8日揭曉

MSCI明晟將於11月8日公布最新的季度權重調整結果。法人表示，台股權重可能小幅調降下，市場短期波動性將加劇，可將焦點放...

台股活水來了 勞動、退撫基金1,865億上膛

台股活水來了。勞動基金運用局昨（30）日公告，新制勞退基金450億元徵求五家台股委外代操投信業者，預計最快2024年底決...

聯電Q3雙率雙降 EPS 1.16元

聯電昨（30）日公告第3季獲利144.7億元，為四季來高點，季增5％，但較去年同期衰退9.4％，每股純益1.16元，惟受...

就市論勢／伺服器、散熱族群 有戲

美國總統大選進入倒數一周，共和黨候選人川普支持度超車上揚，川普對台灣收取保護費談話，造成近期台股大幅震盪，台灣經濟數據佳、企業財報良好，形成下檔堅實支撐，台股下跌至月線吸引逢低買盤資金回流，指數回測至22,700點關卡反彈，但目前盤勢仍在震盪打底階段，惟受惠強勁需求與第4季消費電子旺季行情，相對看好台灣半導體產業鏈後市表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。