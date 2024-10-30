證交所、國發會 進擊星國

為推廣創新板業務，臺灣證券交易所攜手國家發展委員會組成新創國家隊，共赴新加坡參加亞洲新創指標性展會SWITCH（Singapore Week of Innovation and Technology），會展期間吸引台、星新創生態圈產、官、學界熱烈參與，大幅提高台灣新創的國際能見度。

新加坡亞洲新創指標性展會SWITCH，展期為10月27日至30日，新加坡在全球創新生態系實力堅強，因具備資金人才充沛，基礎建設完善，具備友善投資及商業環境，匯聚各國創業家與投資機構，向來是各國新創業者進入東協市場的優先選擇。

不讓新加坡專美於前，證交所今年再度攜手國發會共同參展，促進台、星二地新創交流，協助鏈結東南亞市場資源及拓展人脈網絡，深化國際業務資金合作商機，並提升我國創新能力及國際能見度。

此行，證交所參與「Tai-Sin Startup Summit Forum」及「IPO in Taiwan: Why It Matters To Southeast Asia」進行專題分享，向新創生態圈說明台灣資本市場優勢，臺灣創新板與一般板雙引擎特色，希望能透過資本市場的資源和力量，發揮募集資金、吸引人才、拓展市場等上市效益，為新創公司打造專屬舞台。

證交所表示，臺灣創新板將持續善用資本市場以大帶小、軟硬支援優勢，扶植台、星新創公司茁壯發展，進而形塑新興產業聚落，亦有助於我國產業轉型升級，厚植經濟成長動能，讓世界看見臺灣實力。

證交所這次前進新加坡，亦積極接觸東南亞新創社群組織，掌握新創領域發展趨勢，拜訪數家新加坡優質新創企業，吸納產業創新技術及商業模式，挖掘新創企業募資需求，並就上市業務推動交流，展示臺灣資本市場亮點與未來發展潛力。

肩負引領資本市場持續向前的證交所表示，將繼續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，以多元管道推動招商及吸引國際資金，以「創新驅動」的經濟成長模式孕育本土新創發展，吸引國際新創來臺，讓臺灣持續成為全球經濟發展的關鍵力量。