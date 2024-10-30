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證交所參與新加坡SWITCH 2024新創展會 推廣創新板上市業務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所攜手國家發展委員會，於10月27日至10月30日共赴新加坡參加亞洲新創指標性展會SWITCH (Singapore Week of Innovation and Technology)及進行宣傳活動。

展會期間吸引臺、星新創生態圈產、官、學界等眾多夥伴熱烈參與，臺灣新創國家隊聯手提高國際能見度。

新加坡資金人才充沛，基礎建設完善，具備友善投資及商業環境，在全球創新生態系實力堅強，匯聚各國創業家與投資機構，是各國進入東協市場優先選擇。證交所今年再度攜手國發會共同參展，促進臺星二地新創交流，協助鏈結東南亞市場資源及拓展人脈網絡，深化國際業務資金合作商機，並提升我國創新能力及國際能見度。

此行，證交所參與「Tai-Sin Startup Summit Forum｣及「IPO in Taiwan: Why It Matters To Southeast Asia｣進行專題分享，向新創生態圈說明臺灣資本市場優勢，臺灣創新板與一般板雙引擎特色，期能透過資本市場的資源和力量，發揮募集資金、吸引人才、拓展市場等上市效益，為新創公司打造專屬舞台。臺灣創新板持續善用資本市場以大帶小、軟硬支援優勢，扶植臺、星新創公司茁壯發展，進而形塑新興產業聚落，亦有助於我國產業轉型升級，厚植經濟成長動能，讓世界看見臺灣實力。

證交所本次積極接觸東南亞新創社群組織，掌握新創領域發展趨勢，拜訪數家新加坡優質新創企業，吸納產業創新技術及商業模式，挖掘新創企業募資需求，並就上市業務推動交流，展示臺灣資本市場亮點與未來發展潛力。

證交所表示，肩負引領資本市場持續向前的重要任務，將繼續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，以多元管道推動招商及吸引國際資金，以「創新驅動」的經濟成長模式孕育本土新創發展，吸引國際新創來臺，讓臺灣持續成為全球經濟發展的關鍵力量。

新加坡 證交所 資本市場

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