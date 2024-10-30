康芮颱風影響 原訂31日登場之證券高階主管業務宣導會延期
受康芮颱風影響，臺灣證券交易所原訂於10月31日舉辦的「113年證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」及11月1日舉辦之台北場「113年度（下半年）證券商從業人員法規及業務宣導課程」將延期辦理。
證交所原訂10月31日假台北君悅酒店舉辦「113年證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」，及11月1日舉辦台北場「113年度（下半年）證券商從業人員法規及業務宣導課程」，惟因康芮颱風來襲，為確保證券商、與會來賓及學員之安全，經審慎評估後決定延期辦理，活動日期將另行通知。
相關事宜請洽臺灣證券交易所券商輔導部聯繫窗口，辛先生（電話：02-81013718）、范先生（電話：02-81013799）。
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