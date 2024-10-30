快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎4人遭疑是內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

康芮颱風影響 原訂31日登場之證券高階主管業務宣導會延期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

康芮颱風影響，臺灣證券交易所原訂於10月31日舉辦的「113年證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」及11月1日舉辦之台北場「113年度（下半年）證券商從業人員法規及業務宣導課程」將延期辦理。

證交所原訂10月31日假台北君悅酒店舉辦「113年證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」，及11月1日舉辦台北場「113年度（下半年）證券商從業人員法規及業務宣導課程」，惟因康芮颱風來襲，為確保證券商、與會來賓及學員之安全，經審慎評估後決定延期辦理，活動日期將另行通知。

相關事宜請洽臺灣證券交易所券商輔導部聯繫窗口，辛先生（電話：02-81013718）、范先生（電話：02-81013799）。

康芮颱風 自營商 證交所 證券商

延伸閱讀

康芮颱風影響 明天華信、立榮國內線航班全取消

康芮颱風影響　南航取消明台北往返廣州等航班

康芮颱風逼近 朱立倫籲中央地方不分顏色做好防颱

全民運開幕遇雨 閉幕遇康芮颱風確定延期 賽事比到今晚

相關新聞

台股下跌106點 三大法人賣超39.48億元

台股30日上攻無力，收在22,820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，成交量3,278.5億元，三大法人賣超...

AI巨頭爭相投資 核能股大爆發！一張表看懂誰業務純度最高

AI巨頭狂投資核電，造就了比輝達更飆的能源股。如果想投資核能類股，有哪些選擇？又，哪些企業核能業務所貢獻的營收占比較高？

台股跌106點收22,820點 台積電收1,030元跌10元

台股30日開高走低，盤中由紅翻黑、尾盤於平盤下震盪，終場收22,820.43點，跌106.16點、跌幅0.4%，成交金額...

鴻家軍成盤面亮點 這檔爆量逾21萬張飆漲最搶眼

台股30日開高，權值股、高價股領軍大盤指數反攻，盤中一度上漲逾百點，鴻家軍成為盤面上的亮點，鴻海（2317）上漲領攻，鴻...

AMD財報短空長多 概念股台積電、穎崴、致茂股價走高

AMD超微公布最新財報，法人解讀相關資訊短空長多，雖資料中心與財測單季展望不如預期，但預期為短空長多，AMD為了2024...

那斯達克指數再創高 重量級公司財報影響台股

美股道瓊工業指數下跌，那斯達克指數再創收盤新高，法人指出，即便有美國總統大選不確定因素，但美股重量級公司財報及科技股表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。