台股下跌106點 三大法人賣超39.48億元
台股30日上攻無力，收在22,820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，成交量3,278.5億元，三大法人賣超39.48億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超28.25億元，投信買超27.82億元，自營商賣超（合計）39.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.01億元，自營商（避險）賣超39.03億元。
台積電（2330）失守月線，收1,030元，跌幅0.96%；鴻海（2317）則收紅，收在211.5元。國巨（2327）公布第三季財報，每股純益11.01元，國巨表示，上季因分配股票股利而導致股本略微增加，若以分配股票股利前的股本計算，第3季每股純益為13.16元，不過股價仍重挫逾5%，收558元。強勢股部分，多是個股表現，精測（6510）跳空大漲約8%，收591元，世芯-KY（3661）漲幅逾7%，收2,040元。
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