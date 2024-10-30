快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

康芮颱風來了！宜蘭宣布「2地區」下午6時起停班停課

台股跌106點收22,820點 台積電收1,030元跌10元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股30日開高走低，盤中由紅翻黑，終場收22,820.43點，跌106.16點。 聯合報系資料照
台股30日開高走低，盤中由紅翻黑，終場收22,820.43點，跌106.16點。 聯合報系資料照

台股30日開高走低，盤中由紅翻黑、尾盤於平盤下震盪，終場收22,820.43點，跌106.16點、跌幅0.4%，成交金額3,278.5億元。櫃買指數也收跌0.06%。台積電（2330）收1,030元、跌10元。

AI族群表現漲跌互見，其中由世芯-KY（3661）帶頭領漲，收漲7.3%至2,040元，高力（8996）、廣明（6188）、健策（3653）、勤誠（8210）、研揚（6579）、鴻海（2317）等也紛紛收紅；反之，智原（3035）盤中一度打跌停至218元、收跌3.1%，緯創（3231）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、英業達（2356）、聯發科（2454）等則走弱。

另外，重電族群悄悄集體回升，包括中興電、東元、士電、上緯投控、亞力、華城，終場收漲介於0.1%至1.9%之間。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：三芳、大億金茂、鴻準、居易攻上漲停板作收，建漢、晟銘電、皇昌、廣宇、正崴、網家等表現強勢；量大卻走弱的個股包括：東友、松上、菱光、金橋、旺宏、映泰、群創等。

法人表示，近期美國總統大選的不確定性、川普對台灣晶片的談話，籠罩台股大盤，台股短線上震盪整理機會高，而選後有望回歸基本面，建議投資人可關注本周大型科技公司財報。此外，本周五為ITF台北國際旅展，觀光旅遊股可望受惠。

不過，隨著全球市場降息循環推進，加上美10月消費者信心指數升至108.7，創3年多以來最大增幅，整體經濟展望正向將有利指數表現，目前融資餘額約為3,245億元，信用之整戶擔保維持率約170%，仍在相對穩健的水位，預估台股選前蹲，選後跳。

操作上建議分批布局，並汰弱留強。選股建議台積電相關、AI概念股、消費性電子及顯卡、散裝航空、運動鞋及成衣、壽險等族群。

台積電 台股成交量

延伸閱讀

美大選前台股震盪...反而是買債好時機？專家：現在買00687B等於打9折

【重磅快評】谷立言打臉卓榮泰 缺綠電沒有疑美論

AMD財報短空長多 概念股台積電、穎崴、致茂股價走高

台股開盤上漲58點 台積電開平盤1,040元

相關新聞

台股力拚反彈秀 四大基金、公股行庫聯手抗外資賣壓

台股昨（29）日在外資大賣、市場賣壓出籠下，指數開低殺低，盤中一度重挫近500點，後在國家隊進場護持下，午盤跌幅收斂，終...

鴻家軍成盤面亮點 這檔爆量逾21萬張飆漲最搶眼

台股30日開高，權值股、高價股領軍大盤指數反攻，盤中一度上漲逾百點，鴻家軍成為盤面上的亮點，鴻海（2317）上漲領攻，鴻...

台股開盤上漲58點 台積電開平盤1,040元

台股30日開盤指數為22,985.13點，上漲58.54點。台積電（2330）開平盤1,040元。

台股跌106點收22,820點 台積電收1,030元跌10元

台股30日開高走低，盤中由紅翻黑、尾盤於平盤下震盪，終場收22,820.43點，跌106.16點、跌幅0.4%，成交金額...

台股震盪期 看美國臉色 投顧推演兩劇本因應

美股進入倒數「關鍵十天」，包括Google、蘋果等五大巨擘財報將登場，經濟數據方面，則有PCE（個人消費支出指數）、10...

金管會：融資維持率仍高

美國總統候選人川普日前重申台灣應該交「保護費」，再度衝擊台股，加權指數昨（29）日大跌271點，跌幅1.1%為亞股最大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。