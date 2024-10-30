台股跌106點收22,820點 台積電收1,030元跌10元

台股30日開高走低，盤中由紅翻黑、尾盤於平盤下震盪，終場收22,820.43點，跌106.16點、跌幅0.4%，成交金額3,278.5億元。櫃買指數也收跌0.06%。台積電（2330）收1,030元、跌10元。

AI族群表現漲跌互見，其中由世芯-KY（3661）帶頭領漲，收漲7.3%至2,040元，高力（8996）、廣明（6188）、健策（3653）、勤誠（8210）、研揚（6579）、鴻海（2317）等也紛紛收紅；反之，智原（3035）盤中一度打跌停至218元、收跌3.1%，緯創（3231）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、英業達（2356）、聯發科（2454）等則走弱。

另外，重電族群悄悄集體回升，包括中興電、東元、士電、上緯投控、亞力、華城，終場收漲介於0.1%至1.9%之間。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：三芳、大億金茂、鴻準、居易攻上漲停板作收，建漢、晟銘電、皇昌、廣宇、正崴、網家等表現強勢；量大卻走弱的個股包括：東友、松上、菱光、金橋、旺宏、映泰、群創等。

法人表示，近期美國總統大選的不確定性、川普對台灣晶片的談話，籠罩台股大盤，台股短線上震盪整理機會高，而選後有望回歸基本面，建議投資人可關注本周大型科技公司財報。此外，本周五為ITF台北國際旅展，觀光旅遊股可望受惠。

不過，隨著全球市場降息循環推進，加上美10月消費者信心指數升至108.7，創3年多以來最大增幅，整體經濟展望正向將有利指數表現，目前融資餘額約為3,245億元，信用之整戶擔保維持率約170%，仍在相對穩健的水位，預估台股選前蹲，選後跳。

操作上建議分批布局，並汰弱留強。選股建議台積電相關、AI概念股、消費性電子及顯卡、散裝航空、運動鞋及成衣、壽險等族群。