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鴻家軍成盤面亮點 這檔爆量逾21萬張飆漲最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股30日開高，盤中一度上漲逾百點，鴻家軍成為盤面上的亮點。本報系資料庫
台股30日開高，盤中一度上漲逾百點，鴻家軍成為盤面上的亮點。本報系資料庫

台股30日開高，權值股、高價股領軍大盤指數反攻，盤中一度上漲逾百點，鴻家軍成為盤面上的亮點，鴻海（2317）上漲領攻，鴻準（2354）更是在盤中爆出逾21萬張的成交量，高居個股成交量冠軍，股價一度衝上漲停80.6元，表現搶眼，盤中漲幅逾9%。

台股早盤以22,985.13點開高後一度拉升至23,116.33點，盤中上漲逾百點，台積電（2330）以平盤1,040元開出後一度拉升至1,055元，盤中漲幅0.96%，領軍大盤上攻，鴻海以209.5元平盤開出後一度拉升至215.5元，盤中漲幅0.95%，兩檔股價上漲就貢獻大盤指數約100點。

鴻海上漲，鴻家軍也跟漲表態，尤以鴻準的表現最為強勢，早盤以75.7元開出，盤中一度衝上漲停80.6元，成交量則居個股之冠，盤中漲幅逾9%；鴻家軍中廣宇（2328）、建漢（3062）漲幅也超過半根停板，陽程（3498）、乙盛-KY（5243）、AMAX-KY（6933）、台通（8011）等漲幅超過3%。

機殼廠鴻準累計今年前9月營收425.56億元，年減31.8%；目前主要營收包括筆電、家用遊戲機殼等，市場預期任天堂可能在今年底或明年初推出新機Switch 2，鴻準為主要供應鏈，有望挹挹業績表現。

另外，鴻準也朝機器人及人工智慧（AI）領域布局，蘋果桌上型機器人計畫引起市場高度關注，據了解，鴻準也是蘋果桌上型機器人產品的供應鏈之一，負責機構件與機殼的開發與生產。

鴻海 鴻準

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