AMD 財報短空長多 概念股台積電、穎崴、致茂股價走高

AMD超微公布最新財報，法人解讀相關資訊短空長多，雖資料中心與財測單季展望不如預期，但預期為短空長多，AMD為了2024-2025年衝刺業績成長超越對手，勢必會加大新品開發力道AI GPU營收也預期持續衝刺，供應鏈不必太過擔心。受AMD仍持續衝刺AI加速器營收50億美元計畫，概念股台積電（2330）、穎崴（6515）與致茂（2360）股價今日盤中同步走高。穎崴與致茂漲逾2.4%，台積電則最高來到1055元，上漲15元。

依據AMD 公告 3Q24 財報(會計年度 7~9 月)，Non-GAAP 營收 68.2 億美元、稅 後 EPS 為 0.92 美元，落於公司財測上緣且符合市場預期。展望 4Q24，公 司財測為營收 75 億美元+/-3 億美元、毛利率 54%、營業費用 20.5 億美 元，以中值計算營收與營業利益率分別符合市場預期/低於市場預期 2.1 個百分點。

雖然AMD展望略低於市場預期，但公司仍看待 AI 加速器營收在 2024 年可達 50 億美金。展望 2025 年，公 司預期 Data Center 業務營收仍為主要成長動能，預估 Client 營收將呈現年 成長，Embedded 則將微幅年增，且 Gaming 業務預期維持年減趨勢。

法人分析，AMD股價在財報展望釋出後盤後股價下跌超過 7.5%，主要是先前的指引過低，這次順勢上修，第4季短期GPU 業務毛利率仍低於 公司平均，使公司營利率指引低於市場預期 2.1 個百分點，不過AMD積極衝刺2024 年 AI GPU 營收新指引以及伺服器 GPU/CPU 市佔率提升帶動之營收成長仍將有利供應鏈。

AMD概念股包含台積電Turin CPU 採用台積電 N3 製程、MI 325X 採用其 N5 製程與 CoWoS先進封裝，穎崴配合AMD CPU/GPU FT 所需之測試座及致茂配合AI 加速器用 SLT Tester等。