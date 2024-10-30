台股開盤上漲58點 台積電開平盤

台股30日開盤指數為22,985.13點，上漲58.54點。台積電（2330）開平盤1,040元。

群益投顧表示， 中東緊張局勢因美國強硬表態而快速降溫，該系統性風險逐漸淡化；美國總統大選逼近，本周美國重量級企業公布財報對台股影響力略低於選情。由於美國總統選情陷入膠著，雙方陣營競選語言更加激烈，其中又以美中台相關言論對台股表現影響甚鉅。

10月28日美國總統候選人川普再度指出台灣偷走美國晶片事業、台灣必須要付美國保護費等，導致昨日台股盤中一度大跌近500點，雖然尾盤跌幅收斂至271點但已跌破月線。預期雙方在最後倒數階段將出現更激烈言論，恐將導致台股走勢更震盪。

操作題材可留意：

1.蘋果AI勢必將為大陸因地制宜─蘋果執行長庫克今年已數次專訪大陸，目的除了拜訪蘋果供應鏈外，亦與中國政府官員會面,將增加投資，推測已商討限縮AI部分功能，以符合規範。蘋果AI強項是較高的隱私性和安全性，以及串聯所有蘋果產品如iPhone、

iPad、MacBook等,整合成一套專屬生態系；由於AI功能將採取陸續釋出方式，可先留意基本面佳、股價基期低個股，擇優低檔布局。

2大陸智慧手機出貨連四季正成長─IDC於10月25日發布報告指出，中國大陸智慧手機今年第3季出貨量比去年同期成長3.2%，約6,878萬支，是連續第4季成長，且隨著新一輪換機周期到來，智慧手機市場需求持續看好，台灣相關供應鏈可望受惠。vivo上季智慧手機出貨量年增21.5%，市占率18.6%，連三季蟬聯榜首，今年前三季總出貨量也保持首位。蘋果iPhone 16系列新機在9月上市後，出貨量雖年減0.3%，但市占率15.6%排名第二。

29日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,233.05點，下跌154.52點、跌幅0.36%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數上漲0.78%；費半指數上漲2.31%。台積電ADR漲1.16%，換算並折合台幣後為每股1,264.43元，較台北交易股票溢價率為21.58%。

近期影響美股主要因素是各重量級企業所公布財報數據，盤後Alphabet公布財報優於預期、AI帶動雲端營益激增，盤後股價大漲5%。

三大法人29日集中市場合計賣超396億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超291.6億元，投信買超57.6億元，自營商（自行買賣）賣超4億元，自營商（避險）賣超12.1億元。