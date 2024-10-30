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那斯達克指數再創高 重量級公司財報影響台股

中央社／ 台北30日電
美股那斯達克指數29日創下新高。路透
美股那斯達克指數29日創下新高。路透

美股道瓊工業指數下跌，那斯達克指數再創收盤新高，法人指出，即便有美國總統大選不確定因素，但美股重量級公司財報及科技股表現，還有相關法說會內容，仍將影響台股走勢。

華爾街投資人正在權衡亞馬遜（Amazon）等重量級科技公司陸續公布的財報，美股4大指數今天收盤漲多跌少，其中那斯達克指數再創收盤新高。

道瓊工業指數下跌154.52點或0.36%，收在42233.05點；標普500指數微漲9.40點或0.16%，收5832.92點；那斯達克指數上揚145.56點或0.78%，收18712.75點；費城半導體指數挺升120.51點或2.31%，收5332.18點。

台股29日收在22926.59點，下跌271.48點，跌幅1.17%，跌破月線約22975點，成交值新台幣3516.02億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國總統大選逼近，雖說是不確定因素，但美科技股財報若佳，仍有利美股表現；亞馬遜、Google、Meta、微軟這些雲端服務商的財報、資本支出，關係人工智慧（AI）產業的後續動能，也將牽動輝達（NVIDIA）股價表現，美科技股表現仍有機會帶動台股。

產業訊息方面，測試介面廠中華精測29日公布第3季稅後獲利1.07億元，是7季以來高點，也超越上半年，單季每股稅後純益3.25元，累計前3季稅後每股盈餘5.72元。

威盛與子公司威鋒未來營運展望不同調，威盛期望今年營收能夠「季季高」；威鋒則相對保守，預期下半年電腦市場恐旺季不旺，不會比上半年好。

旺宏第3季營運持續虧損，單季每股虧損0.16元，累計前3季每股虧損0.9元。董事長吳敏求預期，明年營運可望較今年好轉。

面板廠群創光電公布第3季營運成果，合併營收為555億元，營業淨損8億元，稅後淨利5億元，基本每股盈餘0.05元。

美股 財報

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