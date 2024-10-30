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金管會：融資維持率仍高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美國總統候選人川普日前重申台灣應該交「保護費」，再度衝擊台股，加權指數昨（29）日大跌271點，跌幅1.1%為亞股最大，金管會指出，將密切關注國際市場變化。金管會公布，截至28日為止，整戶擔保維持率為169%。

金管會表示，台股昨天跌幅雖然達1.17%%，居亞股之首，但今年至10月28日止，台股仍上漲29.4%，漲幅仍是亞股之冠，台股集中市場日均成交量4,220億元，年增52%。累計前九月國內上市櫃公司營收31.5兆元是歷年同期新高，年增12%，整戶擔保維持率到28日為169%，三大數據顯示台股基本面未有顯著改變。

金管會說，美股28日除費城半導體小跌0.02%外，其餘道瓊、NASDAQ、S&P500指數小幅上漲，漲幅介於0.26%至0.65%，使29日亞股跌多漲少，台股跌1.1%。

證期局副局長黃厚銘說，即便台股昨跌幅大居亞股之首，但信用交易整戶擔保維持率為169%，基本面也穩健，金管會將隨時關注國際政經情勢，必要時祭出相應措施。

從今年截至28日止，台股上漲29.4%，相較香港漲幅20.8%、日本漲幅15.4%、新加坡漲幅10.6%、上海漲幅11.7%、深圳漲幅12.2%、韓國跌幅1.6%，台股仍是亞股之首。

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