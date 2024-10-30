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台股震盪期 看美國臉色 投顧推演兩劇本因應

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股進入倒數「關鍵十天」，包括Google、蘋果等五大巨擘財報將登場，經濟數據方面，則有PCE（個人消費支出指數）、10月非農就業將公布，下周還有美國總統大選、聯準會利率會議（FOMC）等大事件登場，市場專家預期，台股也將進入「震盪摸索」階段。

最後關注的美國大選方面，台新、統一、第一金、華南等本土大型投顧，紛紛沙盤推演兩套劇本因應。首先，若由川普贏得選舉，由其對企業、個人所得稅等競選論調來看，將有利美股，川普觀念的美國傳統石化、金融、虛擬貨幣、特斯拉、美國內需等將受惠，不過，因對關稅、移民等政策，可能進一步推升通膨，美債殖利率將上揚。

近期影響台股的重大事件
近期影響台股的重大事件

其次，若是賀錦麗當選，美股走勢穩健，其中，對關稅政策維持多邊主義、增加富人稅等主張，預期太陽能、電動車、軍工、航太、半導體等產業將受惠。

美股財報方面，Google預計今天凌晨公布財報，後續還有還有微軟、Meta、蘋果、亞馬遜等將陸續登場，留意市場對AI變現問題的討論度。

另外，周三美國將公布第3季GDP，周四則是PCE、周五為10月非農就業，下周二則是美國總統大選登場，下周五FOMC將公布最新利率決議。

操盤人認為，在美股財報方面，依華爾街的預估，若無太大意外，相關企業第3季財報、第4季獲利前景，多維持正面評價。

但目前最大的疑慮在經濟數據與美國總統大選結果上，其中，需緊盯的經濟數據，是周五的非農就業，許多經濟學家唱壞數字，宜留意公布數字是否符合市場預期13.5萬至14.5萬人。

美國大選 美股 財報

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