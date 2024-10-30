台股力拚反彈秀 四大基金、公股行庫聯手抗外資賣壓

台股昨（29）日在外資大賣、市場賣壓出籠下，指數開低殺低，盤中一度重挫近500點，後在國家隊進場護持下，午盤跌幅收斂，終場跌271點、收在22,926點，失守月線。法人指出，由於目前指數已殺破政府基金23,000點的底線，預期在國家隊全力加持下，指數將有機會拚反彈。

川普再次放話要對台灣收保護費，衝擊台積電ADR 28日大跌，昨日台股在外資、自營商驚嚇大賣，投資人賣壓也紛紛出籠下，指數盤中一度重挫487點。隨後在四大基金與八大公股行庫進場護盤下，帶動多頭人心回穩，收斂跌幅，終場下跌1.1%，成交量擴大至3,516億元。

台股觀盤重點與後市展望

台股昨日盤面一片慘綠，大型電子股領跌，前十大權值股中，台積電（2330）跌10元、收1,040元，鴻海、聯發科均跌逾2.5%，僅台達電逆勢收紅、中華電平盤，餘均收黑；族群中，資訊服務、運動休閒、工具機、電商等表現相對亮眼。

總計三大法人共賣超396億元，是10月以來單日最大賣超手筆。其中，外資賣超台股291.6億元，主要賣聯電、台積電、聯發科等權值股；在台指期未平倉淨空單則來到40,874口、再次超過4萬口整數關卡。投信買超57.6億元，自營商則賣超161.9億元。

八大公股行庫則在盤勢走弱之際，進場承接包括元大高股息、國泰永續高股息、聯電等個股，共計買超75億元，是自9月30日以來的最大單日買超金額。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理呂仁傑指出，台股短線修正壓力不輕，投資人在川普「保護費」言詞中恐慌性拋售，但基本面並未改變，一旦賣壓得到宣洩、指數有機會反轉。目前指數已跌破國家隊23,000點的底線，預期國家隊將持續進場加持。

統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢指出，隨聯準會降息循序推進，有利消費者信心增強，此外，上市櫃公司召開的法說會，多半釋出企業營運展望樂觀、基本面穩健，均有助市場多頭信心。

儘管美國總統選舉因素持續擾動資金情緒，觀望氛圍使台股短期技術面轉弱，但後市不看淡。操作上，看好台積電相關、AI概念股、顯卡、散裝、航空、壽險等族群。