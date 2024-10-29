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就市論勢／手機供應鏈 留意買點

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台積電第3季財報及未來展望亮眼，只是股價受到川普保護費之說受到打壓。7月川普提到保護費的時候，台股剛好遇上日本市場動盪，指數修正了4,000多點。本次又提到保護費敏感字眼，股市打了寒顫。不過股市通常不會對同件事有相同反應，第二次都會淡化，因此本次修正應該不會太深，台灣及美國經濟狀況不差，股市還是會向上。

投資建議

股市已重回多頭走勢，短期震盪都是尋找底部買點，第4季接續年底作夢行情，可布局2025年看好產業。

目前最看好產業還是以AI族群為主，GB200系列開始出貨，相關供應鏈營收均有機會在第4季創高。因此在選股上，可能擇優在AI族群，包含晶片製造、封測、散熱、組裝等權值較大公司。只是在AI權值股有表現下，中小型股可能會稍微休息，特別是漲多強勢族群，輪動情況會較為明顯。

蘋果10月28日發布iOS 18.1，其中包含市場期待的Apple Intelligence功能。蘋果手機第一波拉貨動能在第3季陸續出貨，後續訂單會視AI功能是否提高換機需求。近期手機供應鏈出現較大修正，評價變得便宜，底部反而應該是布局機會，未來經濟走勢不差，消費性電子需求仍會逐漸復甦。

傳產內需股今年比較沒有表現機會，第4季至明年第1季是內需消費旺季。台灣內需狀況好，依主計處預估，台灣明年經濟逐季回升，內需成長因子更強。傳產內需產業可以逢低布局一些部位。

綜觀第4季產業狀況，AI權值股回升，疊加美國降息可能出現的刺激消費力度，未來指數看法暫時沒有悲觀理由。接軌年底作夢行情，指數有機會再創新高。除非有黑天鵝無法預知事件發生，否則指數有回檔就應該逢低布局。

AI 布局

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