大摩：美機構投資人關注3大重點 看好9台廠受惠

摩根士丹利證券（大摩）上周赴美舉行路演，與40多位大型機構投資人會面，發現投資人關注三重點，即人工智慧（AI）伺服器、液冷散熱技術、光學收發器需求。

對於台系AI硬體下游領域，大摩看好九檔個股，依偏好順序為緯創（3231）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、鴻海（2317）、台達電（2308）、智邦（2345）、廣達（2382）、華碩（2357）、致茂（2360），均給予「優於大盤」評級。

首先，大摩指出，相較於6月上次路演時，大多數美國機構投資人對於AI伺服器的關注度再次上升，想掌握輝達（NVIDIA）及超微（AMD）的營收趨勢，並急於了解輝達最新的產品發展趨勢及影響。

美國法人的第二個關注重點為液冷技術的競爭動態。法人普遍擔心產能過剩壓力，但大摩認為，有效產能才是重點，雲端服務供應商（CSP）目前只將專案給予少數的合格供應商。

第三，美國法人對2025年光學收發器需求的前景更樂觀。大摩以中際旭創營收成長動能減弱為例，指出原因來自於零組件供應短缺，這也確認產業仍在上升周期。

相較於6月，美國法人這次對AI個人電腦（PC）的熱度減退，對AI智慧手機的預期也降低。另外，美國法人對於Apple Intelligence的看法也是多空夾雜。不過，大摩對邊緣AI仍充滿信心，認為Apple Intelligence只是延後數個月而已，最終仍將啟動AI生態體系的發展。

整體而言，大摩認為，投資焦點仍然在AI資料中心基礎設備，尤其是2025/2026年的成長展望。美國法人投資人對於AI驅動的換機需求仍缺乏信心，不論是智慧手機或是PC/筆電。