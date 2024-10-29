快訊

康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌破月線、成交量僅3千億餘元 金管會提數據說話了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股29日開低走低，終場收22,926.59點、跌271.48點；台積電（2330）收1,040元、跌10元。圖／本報系資料照片
台股29日開低走低，終場收22,926.59點、跌271.48點；台積電（2330）收1,040元、跌10元。圖／本報系資料照片

台積電17日繳出的漂亮成績單對台股刺激極有限，加權股價指數18日跳空開高後，後續無力，23日跌破5日線，一路疲弱，今天更是失守月線，成交量多天以來都只有3千多億元。金管會證期局表示，會持續密切關注國際金融市場變化。

台股29日跌破月線，證期局指出，但台股自今年以來到10月28日止，台股漲幅達29.38%，表現比其他市場好很多，香港漲幅20.84%、日本漲幅15.36%、新加坡漲幅10.61%、上海漲幅11.67%、深圳漲幅12.19%、南韓跌幅1.61%、美國道瓊漲幅12.74%。台股集中市場日均成交量約4220億元，較去年同期增加52.23%。

台積電占台股市值比重35％，也經常在集中市場上演一個人的武林，因此台股走勢市與美股費城半導體指數的連動性較高，費半指數今年以來，漲幅24.8％。

證期局指出，台股至9月底本益比為21.68倍，現金殖利率2.44％，如果加計股票股利為2.56％，國內上市櫃公司今年截至9月底，累計營收為31.49兆元，較去年同期成長11.91％，也創下歷年同期新高紀錄。

計算至10月28日止，信用交易的整戶擔保維持率為169.95％，金管會表示，會持續密切關注國際金融市場的變化。

台積電 台股 金管會

延伸閱讀

低本金股市小白買台股 網推走「爆擊流」：只要1、2檔就能打出倍數獲利

台積電最後一盤爆8,189張買單 收1,040元守住月線

受惠台股行情 兩岸四地百億富豪台灣增加最多

川普保護費說讓台股成全球最弱？狄驤「被刻意壓低」：地緣政治才是最大危機

相關新聞

外資賣超291億元…前10大個股出爐 前2名竟同是高息ETF

台股29日以22,926.59點收盤，下跌271.48點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超291.69億元，統計外資買...

重電四雄怎麼了？ 股價全都跌破年線

台股29日收22,926.59點，下跌271.48點，跌破月線，而重電族群相較之下表現更為弱勢，華城（1519）、士電（...

台積電最後一盤爆8,189張買單 收1,040元守住月線

川普若真的當選，台積電（2330）會怎麼樣？成為台灣投資人心中的一大疑問，受到川普揚言，如果再度當選總統，將對台灣進口晶...

川普當選也不怕？法人說「大跌大買」、這些股搶先布局

川普在上周末受訪時又重提「台灣偷了我們的晶片生意」，還嚷著說要收保護費；台積電（2330）ADR周一重挫，台股29日也是...

川普保護費說讓台股成全球最弱？狄驤「被刻意壓低」：地緣政治才是最大危機

全球市場最弱的就是台股，思來想去原因只剩下川普的「保護費」說...

賺大錢的人投資觀點會是什麼？ 「買便宜關鍵」：價值重要性遠大於股價

「價格」是買東西時支付的金額，「價值」則是買東西時得到的收穫。換言之，投資機會來自於「價格與價值之間的平衡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。