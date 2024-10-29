台股跌破月線、成交量僅3千億餘元 金管會提數據說話了

台積電17日繳出的漂亮成績單對台股刺激極有限，加權股價指數18日跳空開高後，後續無力，23日跌破5日線，一路疲弱，今天更是失守月線，成交量多天以來都只有3千多億元。金管會證期局表示，會持續密切關注國際金融市場變化。

台股29日跌破月線，證期局指出，但台股自今年以來到10月28日止，台股漲幅達29.38%，表現比其他市場好很多，香港漲幅20.84%、日本漲幅15.36%、新加坡漲幅10.61%、上海漲幅11.67%、深圳漲幅12.19%、南韓跌幅1.61%、美國道瓊漲幅12.74%。台股集中市場日均成交量約4220億元，較去年同期增加52.23%。

台積電占台股市值比重35％，也經常在集中市場上演一個人的武林，因此台股走勢市與美股費城半導體指數的連動性較高，費半指數今年以來，漲幅24.8％。

證期局指出，台股至9月底本益比為21.68倍，現金殖利率2.44％，如果加計股票股利為2.56％，國內上市櫃公司今年截至9月底，累計營收為31.49兆元，較去年同期成長11.91％，也創下歷年同期新高紀錄。

計算至10月28日止，信用交易的整戶擔保維持率為169.95％，金管會表示，會持續密切關注國際金融市場的變化。