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證交所前進亞洲大學 辦理校園專題講座

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年10月25日臺灣證券交易所至亞洲大學辦理校園系列講座-證交所副總杜惠娟（右三）；證基會副總王甡（右二）；亞洲大學副校長施能義（左二）；財務金融學系主任蔡永順（左一）；非凡新聞主播溫婉廷（右一）。圖／臺灣證券交易所提供
2024年10月25日臺灣證券交易所至亞洲大學辦理校園系列講座-證交所副總杜惠娟（右三）；證基會副總王甡（右二）；亞洲大學副校長施能義（左二）；財務金融學系主任蔡永順（左一）；非凡新聞主播溫婉廷（右一）。圖／臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所10月25日前進亞洲大學，辦理今(2024)年第二場金融教育系列校園講座，邀請知名財經主播溫婉廷與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。會場學生踴躍提問，現場氣氛熱絡。

針對近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，於2021年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南連同本場已辦理14場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。

證交所杜惠娟副總經理開場致詞時指出，根據統計資料顯示，今(2024)年截至9月底台股開戶人數逾 1,300萬人，其中，30歲以下開戶人數近223萬人，近三年占比增加3%，顯示投資人結構逐漸年輕化。而提到證交所近年校園的宣導主軸，則由建立學子的投資理財觀念、風險意識到防範投資詐騙的危機意識。杜副總並指出投資一定有風險，投資前應注意相關風險，而唯一沒有風險的投資是投資在自己的學習，期勉學子於在學期間要認真學習相關領域知識，如證交所提供宅在家學習網及推出系列學習課程即可供學子建立基礎金融知識。

證基會王甡副總經理表示，投資理財為人人都應具備的基本知識技能。證基會開辦各項職前訓練課程，協助證券周邊單位辦理投資人教育宣導活動等，期許同學能夠從求學階段就開始學習證券知識，為了將來能夠有理想的生活而努力，並提醒在投資理財前，需注意相關投資風險，以維護自身投資權益及保障財產安全。

亞洲大學副校長施能義及財務金融學系主任蔡永順指出，這次講座目的是做好金融教育，提升同學對金融專業知識的認知。並勉勵同學應提早開始學習理財投資知識，透過了解如定期定額等觀念，建立正確投資觀念，以在未來求職及就業能具備專業素養。這次講座邀請知名財經主播溫婉廷主講，說明不同的投資工具及為何投資的原因外，特別強調年輕人最大的投資本錢就是「時間」，有了時間的優勢，可以較少的本金達到跟投資累積時間短但本金較大者之投資一樣的效果。其並說明定期定額、零股交易制度的特性及ETF的分類介紹等。最後並詳細說明投資詐騙態樣，提醒年輕學子近期投資詐騙猖獗，必需謹慎防範。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃金融教育系列校園講座，前進各大專院校，邀請主管機關首長及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身投資經驗與建議，提供年輕人必學的投資心法及必知之投資風險，會中並安排與師生面對面座談，暢談如何認識投資風險及掌握市場趨勢。

亞洲大學 證交所

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