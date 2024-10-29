外資賣超291億元…前10大個股出爐 前2名竟同是高息ETF

台股29日以22,926.59點收盤，下跌271.48點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超291.69億元，統計外資買賣超個股發現，賣超前兩名都是高息ETF，群益台灣精選高息（00919）遭外資賣超48,646張，高居外資賣超個股冠軍，其次則是賣超復華台灣科技優息（00929）48,142張；元大台灣50反1（00632R）則是外資買超冠軍。

台股早盤以23,048.45點開低，一度下滑至22,711.1點，終場收在22,926.59點，跌幅1.17%，權王台積電（2330）以1,040元收盤，下跌10元，跌幅0.95%，科技權值股也下跌，鴻海（2317）收209.5元，下跌5.5元，跌幅2.55%，聯發科（2454）收1,300元，下跌35元，跌幅2.62%。

台股終場跌破月線，且失守23,000點關卡，統計三大法人買賣超情況，外資賣超291.69億元，投信買超52.02億元，自營商賣超（合計）161.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超40.74億元，自營商（避險）賣超121.19億元，三大法人合計賣超401.61億元。

統計外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、聯電、元大台灣價值高息、新光金、中信中國高股息、國泰永續高股息、凱基金、玉山金、華南金等。

外資賣超前十名中，高息相關的ETF占5檔，金融股則有4檔；聯電居外資賣超第三大，單日賣超43,728張。

統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1、華航、中信中國50正2、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、台玻、廣達、台新日本半導體、上海商銀、新唐等。