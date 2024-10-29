外資賣超291億元…前10大個股出爐 前2名竟同是高息ETF
台股29日以22,926.59點收盤，下跌271.48點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超291.69億元，統計外資買賣超個股發現，賣超前兩名都是高息ETF，群益台灣精選高息（00919）遭外資賣超48,646張，高居外資賣超個股冠軍，其次則是賣超復華台灣科技優息（00929）48,142張；元大台灣50反1（00632R）則是外資買超冠軍。
台股早盤以23,048.45點開低，一度下滑至22,711.1點，終場收在22,926.59點，跌幅1.17%，權王台積電（2330）以1,040元收盤，下跌10元，跌幅0.95%，科技權值股也下跌，鴻海（2317）收209.5元，下跌5.5元，跌幅2.55%，聯發科（2454）收1,300元，下跌35元，跌幅2.62%。
台股終場跌破月線，且失守23,000點關卡，統計三大法人買賣超情況，外資賣超291.69億元，投信買超52.02億元，自營商賣超（合計）161.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超40.74億元，自營商（避險）賣超121.19億元，三大法人合計賣超401.61億元。
統計外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、聯電、元大台灣價值高息、新光金、中信中國高股息、國泰永續高股息、凱基金、玉山金、華南金等。
外資賣超前十名中，高息相關的ETF占5檔，金融股則有4檔；聯電居外資賣超第三大，單日賣超43,728張。
統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1、華航、中信中國50正2、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、台玻、廣達、台新日本半導體、上海商銀、新唐等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言