賺大錢的人投資觀點會是什麼？ 「買便宜關鍵」：價值重要性遠大於股價

下列投資觀點，何者不正確？

1.當沖（超短期交易）股票是只要有人獲利就會有人虧損的「零和遊戲」（ zero sum game）。 2.投資獲利的訣竅， 是找到「價值」而非「價格」比較低的公司（個股）來買進。 3.長期持有業績不斷成長的公司股票， 有機會讓資產擴大到100倍以上。 4.投資的本質是持續把錢移到「價值」而非「價格」比較高的公司（個股）。

提示 「價格」是買東西時支付的金額，「價值」則是買東西時得到的收穫。換言之，投資機會來自於「價格與價值之間的平衡」。

正確答案2

解說

讓我們來仔細檢視每個選項內容。 自幸福文化《我投資小型股，33歲FIRE：專挑一年會漲3倍的雪球小型股，選股達人心法68問》，作者：遠藤洋

1.即使都說是股票投資，但根據「投資的手法」，有些投資會變成充滿投機意味的金錢遊戲，而非預期該公司未來會賺錢，才把錢投資在那家公司身上。

2.比起「價格」，找出並買進「價值」高的公司（股票），是投資能獲利的關鍵。

公司的價格要看的不是「股價」，而是「市值」。Q3 也說明了何謂「市值」，簡而言之，就是買進整家公司時的「價格」。

可以用平常買東西的概念來思考，是不是會因為「價格」很便宜就亂買東西呢？如果想成為賺大錢的投資人，不能只看「價格」，也要觀察「價格」與「價值」之間的平衡，這點非常重要。能賺大錢的投資人，買東西的標準是什麼呢？

Ｘ價格＞價值＝買貴 Ｏ價格＜價值＝買便宜

3.假設買了同一支股票（個股），如果不是短期投資，而是藉由中長期的持有讓股價大幅度地成長為10 倍、100 倍。如同Amazon.com （證券代碼：AMZN）20 年來就成長了大約2,000 倍。

4.把自己的錢移到「價值」比「市值」（公司當時的價格）還要高的公司（個股）、慢慢養大資本，是投資時最基本的思考邏輯。

Point！投資「價值」比「價格」高的公司，是投資的基礎。

（本文摘自幸福文化《我投資小型股，33歲FIRE：專挑一年會漲3倍的雪球小型股，選股達人心法68問》，作者：遠藤洋）