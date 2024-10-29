台股下跌271點 三大法人賣超401億元

台股29日向下跳空開低，跌破月線，收在22,926.59點，跌破兩萬三千點，下跌271.48點，跌幅1.17%，成交量3,417.88億元，三大法人賣超401.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超291.69億元，投信買超52.02億元，自營商賣超（合計）161.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超40.74億元，自營商（避險）賣超121.19億元。

台積電（2330）收1,040元，跌幅0.95%；其餘科技權值股也都下跌，聯發科（2454）收1,300元，鴻海（2317）收209.5元，跌幅都超過2%，聯電（2303）股價繼續探低，收48.4元。遊戲股走強，華義（3086）、辣椒（4946）都攻上漲停板，網家（8044）衝第四根漲停，收46.35元。世界健身-KY（2762）宣布已以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International（WGI），股價衝上漲停108.5元。