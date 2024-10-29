快訊

多人重複中獎？財政部發票抽獎9萬多人次參與 網見名單炸鍋質疑造假

康芮颱風周三起逼近 有無東北季風共伴效應氣象署說話了

多人重複中獎？財政部發票抽獎9萬多人次參與 網見名單炸鍋質疑造假

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌271點 三大法人賣超401億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股29日向下跳空開低，跌破月線，收在22,926.59點，跌破兩萬三千點，下跌271.48點，跌幅1.17%，成交量3,417.88億元，三大法人賣超401.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超291.69億元，投信買超52.02億元，自營商賣超（合計）161.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超40.74億元，自營商（避險）賣超121.19億元。

台積電（2330）收1,040元，跌幅0.95%；其餘科技權值股也都下跌，聯發科（2454）收1,300元，鴻海（2317）收209.5元，跌幅都超過2%，聯電（2303）股價繼續探低，收48.4元。遊戲股走強，華義（3086）、辣椒（4946）都攻上漲停板，網家（8044）衝第四根漲停，收46.35元。世界健身-KY（2762）宣布已以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International（WGI），股價衝上漲停108.5元。

三大法人 台股

延伸閱讀

重電四雄怎麼了？ 股價全都跌破年線

川普保護費說讓台股成全球最弱？狄驤「被刻意壓低」：地緣政治才是最大危機

統一將成最大股東 網家連4天漲停、遭列注意股

川普當選也不怕？法人說「大跌大買」、這些股搶先布

相關新聞

重電四雄怎麼了？ 股價全都跌破年線

台股29日收22,926.59點，下跌271.48點，跌破月線，而重電族群相較之下表現更為弱勢，華城（1519）、士電（...

台積電最後一盤爆8,189張買單 收1,040元守住月線

川普若真的當選，台積電（2330）會怎麼樣？成為台灣投資人心中的一大疑問，受到川普揚言，如果再度當選總統，將對台灣進口晶...

川普當選也不怕？法人說「大跌大買」、這些股搶先布局

川普在上周末受訪時又重提「台灣偷了我們的晶片生意」，還嚷著說要收保護費；台積電（2330）ADR周一重挫，台股29日也是...

川普保護費說讓台股成全球最弱？狄驤「被刻意壓低」：地緣政治才是最大危機

全球市場最弱的就是台股，思來想去原因只剩下川普的「保護費」說...

賺大錢的人投資觀點會是什麼？ 「買便宜關鍵」：價值重要性遠大於股價

「價格」是買東西時支付的金額，「價值」則是買東西時得到的收穫。換言之，投資機會來自於「價格與價值之間的平衡」。

台股下跌271點 三大法人賣超401億元

台股29日向下跳空開低，跌破月線，收在22,926.59點，跌破兩萬三千點，下跌271.48點，跌幅1.17%，成交量3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。