重電四雄怎麼了？ 股價全都跌破年線

台股29日收22,926.59點，下跌271.48點，跌破月線，而重電族群相較之下表現更為弱勢，華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）都跌破年線，其中華城10/22時已率先跌破，四雄股價走勢類似，皆回測前波低點。

台股今日下挫逾200點，類股幾乎全數收黑，科技權值股也下跌，台積電（2330）收1,040元，跌幅0.95%。台股雖然跌破月線，但離年線仍有一段距離，重電四雄卻已跌破年線，華城在四雄中率先跌破年線，今收547元，跌幅4.53%；士電收202元，跌幅2.41%，中興電收156.5元，跌幅1.88%，亞力收111.5元，下跌1.32%。

雖然股價表現差，但重電四雄仍接滿台電訂單，中興電暫居今年台電標案最大贏家，截至10月25日，中興電得標台電工程件數已達79件，總金額達126億元，已超越去年全年，再寫新高紀錄。

中興電今年得標總金額達126億元，大幅超越去年全年108億元，主要承攬案件包括345kV、161kV、69kV氣體絕緣開關以及離岸風電變壓站統包工程等。其餘華城、士電、亞力今年以來得標案量也不少，總金額約在20億到60億元不等。

外銷大廠華城正積極擴廠中，並將建廠預算提高。華城指出，未來華城將有四個廠能專注於變壓器的生產，預期在新廠開出後，整體產能可以增加100億元，預期今年產能則可成長至少三到四成以上。

分析師指出，重電股近二年營運成長動能無虞，但短線受到美國總統選舉的關係，美國客戶擔心之前基建法案、降低通膨法案的補貼可能不會再追加，因此下單有暫停觀望的現象，短線較不利重電類股的股價表現，加上受到台電土建工程因缺工而進度落後的拖累，族群表現不一，但受惠台電強韌電網計畫助陣，重電族群營運仍持續看好。